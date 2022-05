Questo tessuto antico ma chic sarà il protagonista dell’estate 2022 e valorizzerà soprattutto le over 50 con un look sensuale

Manca ancora qualche settimana e, finalmente, daremo il benvenuto all’estate 2022, che si preannuncia essere una delle più belle. Dopo due anni bui tra pandemia, restrizioni e rincari, probabilmente la prossima estate sarà la prima in totale libertà, o almeno così si presume.

Tutto ciò ci rende particolarmente contenti perché, finalmente, ci stiamo avviando verso la ripresa alla normalità. Come se stessimo celebrando una festa comune, dove tutti siamo invitati, molte persone sfoggiano dei look incredibili, anche per fare una semplice spesa.

Effettivamente, come biasimarle? Dopo due anni in cui siamo rimasti a casa e l’unico cambio look riguardava il passaggio da un pigiama ad un altro, ci mancherebbe non sfoggiare ora tutta la nostra bellezza. Questo spiega il motivo per il quale alla gente piace spendere per rifarsi il guardaroba.

La gente è contenta, le attività anche. Sembra che tutto proceda per il verso giusto. Dal momento in cui lo shopping è il nostro “sport” preferito, e in questi ultimi mesi lo è ancora di più, avremo fatto caso all’allestimento delle vetrine.

Cosa abbiamo notato? Sicuramente, alcuni capi che stanno letteralmente spopolando. Infatti, la moda è ormai diventata sinonimo di comodità. Ma avremo fatto caso anche al tipo di tessuto, intramontabile, che governa tutti i negozi di abbigliamento.

Infatti, questo tessuto antico ma chic sarà il protagonista della collezione primaverile ed estiva, modificato per venire incontro alle esigenze di tutti. Questo tessuto è particolarmente usato dalle over 50 e 60, ma ultimamente ha preso campo anche tra le più giovani.

Il pizzo e i collant in technicolor

Diciamolo, il pizzo è un assoluto must-have. Sensuale, raffinato, antico e moderno allo stesso tempo, il pizzo è amato da tutti, donne e uomini. Per quest’estate, gli stilisti hanno accostato il pizzo alle autoreggenti ed ai collant per valorizzare le gambe ed avere un look davvero sensuale.

La rivista di moda Vogue sostiene quanto gli accessori siano importanti per rivoluzionare un look. In particolare, i collant e le autoreggenti sarebbero ideali per avere quel tocco di eleganza in più. Non i soliti collant di nylon, ma sono quelli in pizzo a spopolare durante questi mesi, ma anche quelli in technicolor.

In pratica, la moda ci suggerisce di sostituire i pantaloni o i jeans a favore dei collant e delle autoreggenti.

Sembra che anche le star del cinema e della musica, così come le influencer, attraverso i loro profili social, stiano mettendo in pratica questi consigli. Su questa scia, la tendenza insolita per i prossimi mesi sarà quella di indossare questi accessori con i sandali e le scarpe aperte in generale.

In realtà, questa tendenza è una ripresa dell’estate scorsa. Questo fa capire quanto sia notevole la domanda dei clienti per questo tipo di accessorio. Non è un caso. Infatti, i collant e le autoreggenti, ormai, sono diventati degli evergreen non solo delle mezze stagioni, ma di tutte.

