Con l’arrivo delle alte temperature torna attuale il problema zanzare. Quasi sempre ricevere una puntura da questi insetti a latitudini europee non è un problema rilevante, ma è sicuramente fastidioso per gli effetti. E allora si cercano rimedi naturali per allontanarle, senza dover rinunciare ad aprire le finestre o a trascorrere la serata in balcone o in giardino.

Cosa dice una recente ricerca

La rivista scientifica Nature Communications, nel mese di febbraio, ha pubblicato una ricerca condotta da alcuni studiosi che offre spunti interessanti. In base a quanto emerso, il rosso risulterebbe essere più attrattivo per le zanzare. Il dato vale anche per colori simili come l’arancione.

Ciò determina anche un’attrazione di questi insetti verso colori che hanno tonalità che richiamano il colore della pelle umana. Per allontanare le zanzare a casa e in giardino potrebbe dunque essere meglio evitare queste tonalità ad esempio per i vestiti. Ma è utile capire come gli scienziati hanno operato.

Come si è arrivati alle conclusioni

La ricerca ha studiato in particolare l’Aedes aegypti. Questa è una specie pericolosa presente soprattutto in Africa e ha capacità di trasmettere malattie come la febbre gialla. Gli studiosi hanno analizzato il comportamento di diversi esemplari di fronte a tonalità diverse.

Va detto che, senza anidride carbonica nell’ambiente di test, le zanzare ignoravano qualsiasi colore. Con l’immissione di anidride carbonica (e gli esseri umani la producono respirando) gli insetti sceglievano verso quali colori dirigersi.

Nell’abstract della ricerca si riporta che, in presenza di anidride carbonica, è stata rilevata una “forte attrazione” delle zanzare verso tonalità che gli esseri umani percepiscono come ciano, arancione e rosso. Attrazione che decadeva nel momento in cui erano filtrate le bande arancioni e rosse.

Per allontanare le zanzare a casa e in giardino questo è un colore da evitare per i vestiti

Evitare, dunque, il rosso o colori simili nell’abbigliamento potrebbe rappresentare una strategia per rendere più difficile il lavoro delle zanzare nell’intercettare un bersaglio. Non rappresenta, ovviamente, una certezza, poiché diversi fattori innescano la loro azione. Non vanno, infatti, dimenticati gli altri elementi che attraggono le zanzare come il respiro, la temperatura della pelle e l’odore del sudore.

Potrebbe, in particolare, essere utile indossare abiti chiari. Già da tempo si dice, infatti, che gli abiti scuri riescono ad attirare maggiormente le zanzare e in più adesso, in base a quest’ultima ricerca, è consigliabile evitare anche il rosso o tonalità vicine.

