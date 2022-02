Il fisico che abbiamo spesso ci impone un determinato stile e ci priviamo di vestirci alla moda, perché l’unica ossessione è coprire i rotolini di grasso in eccesso.

In verità, l’unica cosa che dovremmo fare è indossare ciò che ci fa sentire più belle e affascinanti, anche se si vedono più curve del dovuto. Questo non vuol dire osare maglie eccessivamente corte con la pancia di fuori, perché non a tutte stanno bene, ma scegliere i capi di tendenza che valorizzano al meglio la nostra fisicità.

Esistono anche dei semplici trucchetti per poter definire il corpo in pochi attimi. Un esempio è l’intimo modellante, che ci permette di optare per vestiti più aderenti o pantaloni più attillati a vita alta. Perché se da un lato vogliamo celare alcune nostre caratteristiche che non amiamo, dall’altro il desiderio è quello di risaltarne altre.

Gli abiti alla moda adatti a snellire pancia e fianchi che valorizzano il lato b e assottigliano il punto vita

Sicuramente non potremo rinunciare, poi, alla nuova tendenza dei pantaloni flared primaverili, larghi e leggeri, che allungano e slanciano la figura. Per nascondere al meglio la pancia basterà indossare sopra una camicia maxi a tinta unita o, se vogliamo fare risaltare la vita, usiamo un cinturino.

Potremo indossare anche quelli a taglio dritto o a palazzo che allungano le gambe e puntano anche sul fondoschiena, per dare sinuosità.

Se abbiamo un fisico “a pera”, puntiamo sullo stile vintage anni ’50 e ’60, con ampie gonne a vita alta da abbinare a un top o maglioncino da inserire sotto.

Optiamo, poi, per tinte unite o floreali e cerchiamo di non usare assolutamente giacche o casacche che abbiano l’orlo all’altezza della pancia, perché esalterebbero il problema.

Si a camicie, pantaloni e vestiti con strisce o linee verticali o pois, che distraggono dai difettucci e li nascono.

I vestiti, poi, devono essere sempre più stretti in vita o stile impero, con balze o pieghe.

Scegliamo gli abiti più aderenti per dare risalto al lato b solo se indossiamo un intimo modellante o se in vita il modello è morbido.

Gli accessori

Non solo sarà importante scegliere gli abiti alla moda adatti a snellire la pancia, ma anche gli accessori con cui li abbiniamo.

Le cinture, ad esempio, possono donare stile e personalità a tutto l’outfit e potremo sceglierle sia più spesse che più sottili, basta metterle in vita.

Morbide o rigide, di pelle o di tessuto, basta che rispecchino la nostra personalità.

Usiamo orecchini luccicanti che diano luce al volto, anche con pendenti. Usiamo, poi, collane per dare verticalità alla figura, attirando l’attenzione sul gioiello. L’importante è indossarne una sola, di più potrebbero appesantire troppo. Meglio evitare, poi, quelle troppo grosse a catena ma prediligere quelle più sottili e lunghe fino al seno.