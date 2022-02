Pronta al volo e facilissima questa torta salata ai 7 vasetti delizierà il palato con un’esplosione di gusto 

Immaginiamo di essere rincasate tardi dall’ufficio o dal giro di immancabili commissioni del pomeriggio e di non avere idea di cosa preparare per cena.

Poco male, potremmo pensare: in fondo, anche salumi e formaggio possono tranquillamente essere trasformati in veloci stucchini da gustare voracemente.

Ma come fare nel caso in cui avessimo avuto la brillante idea di invitare gli amici per trascorrere una serata diversa dal solito?

Non possiamo certo presentarci con semplici insaccati e latticini confezionati.

Tutto quello che occorre è una di quelle ricette che si cucinano in poco tempo e che, possibilmente, siano anche adatte alle nostre doti culinarie.

In situazioni come queste, che seppur informali devono risultare curate, un’ottima soluzione si nasconde nelle torte salate.

Se però vogliamo evitare il classico rustico ricotta e spinaci e cerchiamo qualcosa più intrigante, senza comunque rinunciare alla semplicità d’esecuzione, affidiamoci a questa preparazione.

Pronta al volo e facilissima questa torta salata ai 7 vasetti, infatti, è l’idea vincente per una cena veloce e sfiziosa, all’insegna della convivialità.

Ne abbiamo già proposta una versione con provola e speck, ma, nel caso in cui preferissimo stare più leggeri, proviamo la ricetta che segue.

Torta 7 vasetti formaggi e verdure

Ancora una volta, sbagliare le dosi è impossibile perché basterà aiutarsi con un vasetto di yogurt, ma scopriamo anche gli altri ingredienti:

2 zucchine;

2 vasetti di farina 00;

1 vasetto di yogurt naturale;

1 vasetto di olio di semi di girasole;

1 vasetto di pecorino;

1 vasetto di fontina;

1 vasetto di parmigiano;

3 uova;

1 bustina di lievito per preparazioni salate;

sale e pepe q.b.

Cominciamo sminuzzando le zucchine avvalendoci di una grattugia dai fori larghi o, in alternativa, tagliando a listarelle il più finemente possibile.

Presa una ciotola, versiamo yogurt e uova; mentre mescoliamo con una frusta, aggiungiamo l’olio a filo, seguito dal pecorino e dalla farina di nocciole.

Procediamo prima amalgamando la farina e aggiustando di sale e pepe, per poi unire il lievito e le zucchine.

Dopo averle ben mescolate all’impasto, integriamo anche la fontina e mescoliamo energicamente fino a ottenere un composto omogeneo.

Foderiamo, quindi, una teglia con carta da forno e inforniamo a circa 160° C per 20 minuti; serviamo calda o tiepida.

L’ultima nota informativa riguarda la conservazione del prodotto, che può essere tenuto in frigo per non più di 2 giorni.