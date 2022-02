A marzo inizia finalmente la stagione degli asparagi. Gratinati, al vapore, nel risotto… Gli asparagi sono deliziosi in tutte le salse. Ma chi non li ha mai gustati crudi non sa quali benefici si perde. Ecco allora perché dovremmo mangiare gli asparagi in insalata, senza cottura.

Cosa ci si perde quando si cuociono gli asparagi

Fra gli errori frequenti ai fornelli c’è la tendenza a cuocere sempre tutto. Molti ortaggi non soltanto sono commestibili anche da crudi, ma addirittura diventano più utili per l’organismo. È il caso degli asparagi, che a marzo tornano sulle bancarelle del mercato. Molti li gustano con la pasta o al forno, ma cosa succede a chi mangia asparagi crudi?

Bisogna innanzitutto sapere che gli asparagi sono un’ottima fonte di acido folico. Tuttavia, come spiegano gli esperti, i folati si distruggono con la cottura prolungata: rischiamo di mandare in fumo dal 50 al 90% di questi nutrienti.

Mangiare solo verdure cotte potrebbe diventare dunque un problema grave. La carenza di folati (detti anche vitamina B9 o acido folico) è infatti piuttosto frequente e si presenta con sintomi fastidiosi.

In particolare compaiono stanchezza, affanno, irritabilità, vertigini, pallore. Nei casi più gravi i sintomi includono dolore alla lingua, diarrea, depressione, confusione e demenza.

Fra le cause più frequenti di questa carenza, oltre a malattie o ad alcuni farmaci, c’è proprio una dieta povera di ortaggi crudi. Per fortuna si può rimediare con ricette che fanno bene all’organismo e soddisfano il palato. Ecco allora come gustare gli asparagi, anche senza cuocerli.

Cosa succede a chi mangia asparagi crudi, l’ortaggio di stagione a marzo potrebbe combattere la carenza di un nutriente importante

Per gustare gli asparagi crudi è meglio sceglierli teneri e sottili. Così non si avrà alcun problema a masticarli. In ogni caso bisogna prima tagliare la parte dura e legnosa del gambo. Poi, eventualmente, si può anche eliminare lo strato esterno con una grattugia o un pelapatate.

A questo punto non resta che tagliare gli asparagi a fettine sottili (sempre con un pelapatate) e condirli. Per un contorno semplice, ma davvero gustoso, si possono far marinare gli asparagi con carciofi, olio, limone e pepe.

Altrimenti, un’insalata elegante che stupirà gli ospiti è quella con asparagi crudi, scaglie di grana e noci. Oppure una versione originale e primaverile con le fragole.

E per chi non amasse gli asparagi? Niente panico: si può coltivare un’altra fonte di acido folico direttamente sul balcone di casa. Marzo è infatti anche il mese adatto per seminare una pianta ricchissima di folati e preziosi antiossidanti.

