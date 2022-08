Gli appassionati di vino, ma forse non solo, stanno già pregustando fiere o eventi a tema a cui prendere parte, ma anche itinerari di gusto. E non si tratta solo di visitare tenute vinicole per una degustazione, ma anche scovare dei resort che offrono magari un’esperienza a tutto tondo. Le mete tra cui scegliere di certo non mancano visto quanto la cultura del vino sia uno dei nostri punti di forza a livello mondiale.

Non mancano tuttavia le novità e non solo per quanto riguarda nuovi vini da assaggiare o da lanciare sul mercato. Si profilano spesso anche nuovi itinerari enogastronomici che, oltre ad appagare il palato, sono uno spettacolo alla vista. Ne è un esempio il cammino di Bardolino, perfetto per una gita fuori porta tra antichi borghi affacciati sul lago e persi tra romantici vigneti.

Il cammino di Bardolino, in Veneto

Si tratta di un percorso ciclopedonale che costeggia la sponda orientale del Lago di Garda e che si snoda per circa 100 chilometri. Naturalmente, non sono da percorrere tutti, o almeno non in una volta sola, ma ci si può concentrare sugli itinerari di maggior interesse. Ciascuno di questi percorsi, che differiscono per lunghezza e posizione, è segnalato con apposita cartellonistica, ma si può scaricare anche una specifica app. Avremo così modo di controllare il cammino e di avere a portata di mano informazioni su parcheggi o aree di ristoro.

Gita fuori porta tra antichi borghi affacciati sul lago e circondati da vigneti

Scopo primario di questo itinerario così audace e interessante è naturalmente quello di valorizzare il territorio in tutti i suoi aspetti. Non solo promuovendo le aziende vinicole e i loro prodotti, ma anche il contesto artistico, paesaggistico e culturale della zona. Oltre al panorama suggestivo che vede colline e vigneti scivolare dolcemente verso il lago, non può mancare una visita ai caratteristici borghi.

I borghi

Tra i principali, sono sicuramente da citare Bardolino, Garda, Rivoli Veronese, Costermano, Affi e Cavaion Veronese. Il più quotato è sicuramente Bardolino, un borgo colorato che dista soli 30 chilometri dalla più nota Verona. Imperdibile sicuramente il lungolago, come anche la degustazione del Bardolino classico DOC, che accompagna numerosi piatti tipici.

Dal porticciolo del borgo partono inoltre svariati battelli per raggiungere altre destinazioni di punta come Sirmione o il Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera. Tappa obbligata poi anche a Punta San Vigilio, ribattezzata la Portofino del Lago di Garda.

Lettura consigliata