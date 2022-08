Settembre è quasi alle porte ed è atteso con ansia tanto da chi l’ha scelto come mese per le ferie quanto dagli amanti del vino. Si tratta infatti del mese in cui per tradizione ci si dà alla vendemmia e alla realizzazione del buon vino che immancabilmente campeggia sulla tavola. Che si tratti di un aperitivo casalingo, di un pranzo o di una cena tra amici, è quasi impossibile non sfoderare una bottiglia di vino.

Il nostro Paese, peraltro, come ben sappiamo, vede in questo settore uno dei suoi pregi più raffinati nonché una delle sue eccellenze. Pensiamo alle Langhe o al Monferrato, come anche alle bollicine della Franciacorta e ai prodotti vinicoli del Chianti.

Ebbene, se stiamo pensando a dove andare nei prossimi fine settimana di settembre, non precludiamoci quest’alternativa. Potremmo infatti trascorrere un weekend di settembre tra le vigne in questi resort che si distinguono per l’accoglienza e l’eleganza, a prezzi giusti.

Locanda La Raia, in Piemonte

Cominciamo il nostro itinerario enogastronomico virtuale dalle forse poco conosciute Colline del Gavi, in provincia di Alessandria. Qui si trova un’ampia tenuta che comprende vigneti e boschi di castagni e sambuco oltre a cascine dell’Ottocento restaurate e trasformate in eleganti agriturismi.

Locanda La Raia è uno dei cuori pulsanti della tenuta: 12 camere, tutte stilisticamente diverse, ma ugualmente raffinate, dove assaporare il relax più assoluto. Inoltre lasciamoci coccolare dalle proposte culinarie che fondono la tradizione ligure e quella piemontese con la sapiente maestria di grandi chef.

Weekend di settembre tra le vigne in questi resort accoglienti a buon prezzo

Tradizione è anche la parola chiave di Massimago, cantina e wine relais nel cuore della Valpolicella, in Veneto. Ancora una volta, la tenuta è circondata non solo da vigneti, ma anche da boschi e ulivi secolari: insomma, è immersa nella natura.

C’è la possibilità di prenotare una camera o soggiornare in uno dei due appartamenti a disposizione. Tra i servizi migliori rientrano sicuramente la degustazione dell’Amarone, la piscina, la SPA e il ristorante.

L’Andana Resort, in Toscana

Spostiamoci infine al centro della suggestiva Maremma, tra campagna, vigneti e tante attività offerte dal resort L’Andana. Oltre alla visita delle cantine e alla più classica degustazione, si possono fare tante esperienze diverse. Passeggiate a cavallo, golf, tennis, yoga e addirittura canoa sul fiume. Insomma, un weekend di lusso per trovare un po’ di consolazione dopo il fatidico rientro in ufficio.

