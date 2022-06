In astrologia ogni Pianeta ha un significato ben distinto. Venere è il pianeta dell’amore e degli affetti. Marte è quello della volontà e della voglia di fare. Mercurio quello dell’intelligenza e della comunicazione. Ma se il nostro obiettivo è quello di far crescere il conto in banca è a Giove che dobbiamo guardare con attenzione. E ci sono davvero ottime notizie perché Giove farà esplodere il portafogli a ben 4 segni zodiacali nella settimana che inizia. È il momento di scoprire se ci siamo anche noi tra i segni baciati dalla fortuna.

Continua a volare l’Ariete

Sembra non finire mai il periodo positivo dell’Ariete. Gli Ariete si sono goduti per settimane gli influssi positivi di Marte e Venere e da lunedì accoglieranno l’arrivo di Giove. Significa che è il miglior periodo dell’anno per tentare la fortuna, accettare una nuova offerta di lavoro o tentare un progetto ambizioso. Tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare qualche spesa imprevista ma nulla di cui preoccuparsi.

Il Sagittario non saprà dove mettere i soldi

Si riprende il posto tra i segni top degli ultimi giorni di primavera il fortunatissimo Sagittario. I Sagittario a partire da lunedì avranno un solo problema: quello di trovare un nuovo posto per mettere i soldi. I nati sotto questo segno saranno carichi di energie, voglia di fare e provare nuove esperienze. Molto probabilmente è arrivato il momento di cercare soci e partner per iniziare un’attività destinata a cambiare per sempre la vita.

Giove farà esplodere il portafogli di questi 4 segni zodiacali che stanno per iniziare una settimana che passerà alla storia

Voto 10 e lode per i Bilancia che tornano a sorridere dopo qualche settimana complicata. E non ci sarà soltanto Giove a dare man forte a finanze e carriera. Mercoledì arriva anche la Luna nel segno che renderà i Bilancia irresistibili e decisamente attraenti. Nei prossimi giorni ci saranno le opportunità per mettere le basi di una seconda metà 2022 da sogno.

Buone notizie anche per i Pesci che dovranno sopportare il lunedì e il martedì per poi iniziare una discesa davvero incredibile. Una discesa fatta di possibili vincite economiche e promozioni sul lavoro. A Giove verrà in aiuto Marte, il Pianeta dell’intraprendenza e dello spirito d’iniziativa. E allora perché non tentare di mettersi in proprio e di provare a realizzare un sogno abbandonato da troppo tempo nel cassetto?

