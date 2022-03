La primavera rappresenta la stagione della rinascita, dei buoni propositi e dei nuovi progetti. Basti pensare che gli antichi la indicavano come l’inizio dell’anno astrologico e del nuovo ciclo zodiacale. Per capire se sarà davvero un periodo positivo, abbiamo interrogato le stelle. Ed è stata finalmente svelata la top 3 dei segni zodiacali che daranno una svolta alla loro vita nei prossimi 3 mesi. Per alcuni, e in particolare per Vergine e Leone, l’appuntamento con la buona sorte è invece rimandato all’estate.

La medaglia di bronzo dei segni più fortunati della primavera va ai Pesci

I mesi che vanno dalla fine di marzo a giugno saranno decisamente positivi per i nati sotto il segno dei Pesci. Giove in Ariete darà grande forza e per una volta i Pesci riusciranno a essere concreti. Significa che c’è spazio per progettare e che i frutti del lavoro fatto si tradurranno in scatti di carriera e guadagni notevoli. Attenzione, però, alle trappole che potrebbero comparire all’improvviso.

Al secondo posto c’è il Cancro

Il Cancro dovrà riuscire a superare indenne un aprile abbastanza difficile, ma poi la strada sarà una continua discesa verso il successo. Il momento della svolta sarà il passaggio di Giove nella costellazione dei Pesci. Giove è il Pianeta della crescita e della buona sorte e trasformerà la seconda parte della stagione in un capolavoro di soldi, amore e fortuna.

Una cascata di quattrini per il Sagittario

In cima alla classifica dei segni più fortunati della primavera spicca solitario il Sagittario. I Sagittario vivranno i 3 mesi più belli dell’anno e tutto quello che toccheranno si trasformerà in oro. Sarà così per le finanze, i guadagni e il lavoro. E non mancheranno soddisfazioni enormi anche sotto le lenzuola. Se c’è un periodo dell’anno per investire, è proprio questo.

Finalmente svelata la top 3 dei segni più fortunati della primavera e non ci sono buone notizie per Vergine e Leone secondo l’oroscopo

Dovranno invece pazientare fino a giugno i malcapitati Vergine e Leone. I primi avranno Marte in opposizione per tutta la primavera. Significa che mancheranno le energie e che le stelle scoraggiano iniziative avventate e colpi di testa. Molto meglio aspettare che passi la tempesta e rifugiarsi al sicuro in famiglia.

Il Leone si sentirà ricco di energie e voglia di fare. Purtroppo, però, riuscirà a ottenere pochissimi risultati. La difficoltà cronica a instaurare un rapporto sentimentale duraturo continuerà per tutta la stagione. Non andranno meglio le finanze e il lavoro dove tutti gli sforzi fatti porteranno scarse soddisfazioni. Almeno per ora, il Leone è infatti destinato a svoltare nella seconda metà di quest’anno.

