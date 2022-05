L’oroscopo è un appuntamento fisso che cattura l’attenzione di milioni di persone, poiché le stelle suggeriscono come potrebbe essere il nostro futuro. Tuttavia, dalle caratteristiche di ogni segno zodiacale, è possibile ricavare parecchie altre informazioni interessanti.

Per esempio, quale segno zodiacale sembra essere più bravo sotto le coperte, oppure quali frasi non dire a determinati segni, se vogliamo evitare di farli arrabbiare. Insomma, le particolarità di ogni segno sono abbastanza rilevanti e da esse si può capire qualcosa in più rispetto alla loro personalità.

Eppure non ci saremmo mai aspettati che per ogni segno zodiacale fossero associati anche dei fiori portafortuna. Ebbene sì, vi sono gli animali domestici, i talismani, le pietre, gli oggetti e adesso anche i fiori. Per esempio, se ci facciamo caso, gigli e girasoli per Bilancia e Leone sono proprio perfetti.

Un fiore è per sempre

Abbiamo presente quella nota pubblicità in cui si dice che “un diamante è per sempre”? Anche un fiore può esserlo. Ma un fiore particolare, non uno qualsiasi. Insomma, uno che porti fortuna. Per la Bilancia, il giglio è il fiore ideale.

È il segno che più incarna la figura dell’esteta. Ama tutto ciò che sia esteticamente bello. Come l’arte, in generale. Il giglio è, forse, il fiore più bello. Di un bianco candido, rappresenta la fierezza d’animo. E la Bilancia ne ha da vendere. Ma significa anche innocenza. Innocenza nel vedere il Mondo con gli occhi di un bambino? Sì, proprio quella.

Il girasole, maestoso e spettacolare, è perfetto per l’imponenza del Leone. Sarà il colore, giallo con riflessi marroni, a ricordare la criniera del re della savana, ma il segno del Leone, infatti, è facilmente accostabile al felino e al girasole.

Gigli e girasoli per Bilancia e Leone mentre per questi altri segni zodiacali sono questi i fiori portafortuna

Per lo Scorpione e il Capricorno, invece, i fiori portafortuna sono rispettivamente l’amaryllis e la rosa.

L’amaryllis è un fiore davvero splendido, dai colori accesi e sgargianti. Per lo più, rosso con sfumature bianche. Se ci focalizziamo bene sulle caratteristiche dello Scorpione, possiamo notarne un meraviglioso accostamento.

Lo Scorpione è famoso per il suo carattere forte e deciso. Eppure nasconde un’anima estremamente sensibile ed empatica. Difficile da notare, poiché lo Scorpione tende a mantenere celato questo suo lato, per non essere vulnerabile. Dell’amaryllis, ciò che subito cade all’occhio è il rosso e, solo successivamente, si notano le sfumature bianche. Un po’ come le particolarità del segno: il rosso come la forza e il bianco come la purezza d’animo.

Invece, la rosa è il fiore portafortuna per il Capricorno, perché alla maestosità dei petali si accompagnano le spine. Il Capricorno, infatti, è il segno più schivo e introverso. Bisogna passare dalle spine prima di arrivare a vedere la sua vera essenza.

Lettura consigliata

Giugno ricco di emozioni e fortuna per questo segno zodiacale finora nell’ombra grazie alla congiunzione tra Giove e Mercurio