Giugno ricco di emozioni e fortuna per questo segno zodiacale finora nell’ombra grazie alla congiunzione tra Giove e Mercurio

Torniamo con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa, che vedrà protagonista un segno zodiacale sottovalutato dalle stelle, ultimamente. Finalmente, nel mese di giugno, particolarmente importante, avrà modo di riscattarsi.

In effetti, non è la prima volta che capiti una situazione del genere. Anche l’Ariete, per esempio, era stato abbandonato dagli astri, soprattutto sulla fine del 2021. Con il nuovo anno questo segno zodiacale, grazie alla sua tenacia e determinazione, ha saputo cavalcare l’onda. E ci è riuscito.

Le stelle ruotano attorno ai segni zodiacali e, prima o poi, la fortuna arriva per tutti. Della serie “La ruota gira per tutti”, infatti. Probabilmente sarà il motto preferito dagli astri. In ogni caso, se i momenti bui possono capitare, l’importante è riprendersi più forti di prima.

Ebbene, capiterà anche al Gemelli, il quale trascorrerà un mese di giugno ricco di emozioni e fortuna, poiché a tendere la mano vi sarà non solo il benevolo Giove, ma anche Mercurio, che transiterà nel segno. Inoltre vi sarà anche un Marte favorevole.

Il suo mese

Ma perché proprio giugno? Sarà una coincidenza? Sì, è una coincidenza il fatto che il Gemelli sia il segno zodiacale protagonista del suo mese. Ciò significa che trascorrerà il mese del suo compleanno in bellezza. La congiunzione astrale tra Giove, Mercurio e Marte rendono il Gemelli più attivo, sia in ambito professionale che in quello delle relazioni sociali.

È tutto un susseguirsi di emozioni poiché, percependo una certa fortuna, automaticamente cambia l’atteggiamento di questo segno. Infatti Mercurio aiuterà parecchio il Gemelli nella socializzazione e nel confronto.

La comunicazione è essenziale tanto per il Gemelli quanto per Mercurio, essendo il Pianeta rappresentante dei rapporti sociali. Questo aspetto potrebbe essere la carta vincente nel campo lavorativo. Del resto, il Gemelli è il segno più manipolatore di tutto lo zodiaco.

Giugno ricco di emozioni e fortuna per questo segno zodiacale finora nell’ombra grazie alla congiunzione tra Giove e Mercurio

Ma la fortuna sfacciata che Giove e Marte stanno regalando al Gemelli si riflette anche sull’amore. Infatti sono previsti incontri inaspettati che potrebbero cambiare la vita. Mettiamola così, l’anima gemella potrebbe arrivare presto e, soprattutto, quando meno se l’aspettano.

Anche le coppie trascorreranno un giugno bellissimo, specialmente se sono state prese delle decisioni importanti. Magari una convivenza, un matrimonio, persino un figlio. Insomma, i cari Gemelli possono tirare un sospiro di sollievo, perché la fortuna è dalla loro parte.

