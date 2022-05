Inizio giugno in grande spolvero non per il solito Ariete o Capricorno ma per lo Scorpione e questo segno sulla rampa di decollo

Il testo di una famosa canzone degli anni ‘60 di Riccardo del Turco recitava “luglio col bene che ti voglio”. Parlava di amore, abbracci e felicità. Alcuni di noi possono pure anticipare il testo di un mese. Proprio questa voglia di giornate lunghe a non finire e di luce notturna delle lucciole nelle strade di campagna sorriderà ad alcuni di noi in particolare. D’altronde la ruota della fortuna gira e, se crediamo un po’ alla legge del karma, potremmo dire che questi segni se lo sono proprio meritato.

Alcuni dicono che basta leggere la linea della mano per capire il proprio destino. Così se la linea dell’amore avesse una forma particolare ci dovremmo di certo preoccupare. Ma evitiamo allarmismi e concentriamoci sugli allineamenti siderei che porteranno delle armonie cosmiche per due segni fortunati, ovvero lo Scorpione ed i Gemelli. Registreremo un inizio giugno in grande spolvero per questi due segni fortunati.

Una meritata ricompensa

Dopo aver impiegato tanto olio di gomito in una primavera che ha destato qualche inquietudine, arriva il tempo della raccolta per gli Scorpione. A maggio avevano avuto più di qualche pensiero. Sarà stata l’allergia; non ovviamente quella ai pollini o alle graminacee o agli ulivi. Ma una ben più pericolosa e ammorbante. Quella alla tranquillità.

Sarà parte del loro animo, ma avevano un blocco che impediva loro di godere un po’di benessere mentale. Serve a poco mettersi in stato di meditazione e di contemplazione, se abbiamo un tarlo in testa che picchietta continuamente all’uscio. Ma con i primi giorni di giugno avranno un po’di quiete dalle nubi. Si manterranno equidistanti e imparziali su temi veniali che avrebbero potuto destabilizzarli. Gli antichi greci epicurei la definivano atarassia. Questo atteggiamento di aristocratica serenità li porterà ad una maggiore consapevolezza di poter vivere senza inquietudini. A patto però che riescano a distaccarsene e a lavarsene le mani.

Inizio giugno in grande spolvero non per il solito Ariete o Capricorno ma per lo Scorpione e questo segno sulla rampa di decollo

Anche i Gemelli avranno un brio e una frizzantezza nuova. Si avvicina l’equinozio e la luce ritorna in loro come metà positiva della loro natura. Sono state giornate in cui hanno avuto la netta e fastidiosa sensazione di sentirsi sopraffatti. Un evento in particolare li ha fatti sentire inadatti allo scopo. Stavano per rinunciare. Ebbene, ora è il momento per ricominciare. I Gemelli, questi primi giorni di giugno, non si sentiranno affatto obbligati a dover usare la bicicletta che avevano voluto per pedalare. Al contrario, si chiederanno se non sia più congeniale un motore per assecondare la rinnovata grinta. Non è tutto rosa e fiori, ma lo spirito che avranno sarà un ottimo cocchiere dei cavalli che altrimenti sembreranno essere imbizzarriti.

Come dicevano i protagonisti di un film, non si tratta di chiedersi se esiste l’energia e la forza. Ma di passare al lato oscuro o a quello luminoso. Scorpione e Gemelli, due segni abituati a stare sulle montagne russe per il fatto di essere lunatici, lo sanno fin troppo bene.

Lettura consigliata

Altro che amore e romanticismo, questi segni incompatibili dello zodiaco proprio non vanno d’accordo e semmai si prendono a cornate