In questo periodo dell’anno è probabile che la nostra casa sembri abitata dalla Natura in persona. In particolare, il verde potrebbe aver preso possesso degli spazi esterni, proprio lì dove ci siamo fatti prendere la mano piantando una varietà infinita di piante. Tra queste, gerani e ortensie non potrebbero proprio mancare, insieme alle succulente, qualche bulbo e magari un bel rampicante sempreverde resistente ad afa e solleone.

Tuttavia, dopo esserci dedicati a balconi, terrazzi e giardini, potremmo passare all’interno di casa, lì dove le foglie sembrano aver spodestato i fiori. Infatti, molte delle cosiddette piante da appartamento sembrano restie alla fioritura, preferendo riempirsi di foglie anche molto particolari.

Nonostante ciò, quest’anno potremmo stravolgere i nostri angoli verdi, abbellendoli con una pianta fioritissima che in pochi sanno possa vivere anche al chiuso.

Può stare anche dentro casa quest’incantevole pianta da giardino che ci regalerà fiori sgargianti per tutta l’estate

Regina dei balconi e dei giardini, questa pianta tropicale dai grossi fiori vivaci potrebbe vivere felice e contenta anche nel soggiorno di casa. Stiamo parlando dell’Ibisco o Hibiscus syriacus, varietà tra le più diffuse in Italia.

Questa pianta ornamentale ha un andamento arbustivo e può crescere parecchio, superando anche il metro d’altezza. Durante il periodo che va da giugno a ottobre si riempirebbe di ampi fiori dai colori molto intensi, come il rosso, l’arancio e il giallo.

Ogni fiore, poi, sarebbe composto da 5 petali molto sottili e impreziosito da un pistillo centrale particolarmente lungo e vistoso. Grazie a queste splendide fioriture, quindi, potremmo rendere meravigliose molte stanze della casa, mettendo fine, almeno per un po’, al regime delle foglie.

Per farlo, però, la prima mossa sarebbe prendere o acquistare l’Ibisco e spostarlo dentro casa, al contrario di quanto avremmo potuto immaginare fino ad ora. Poi, dovremmo sapere come prendercene cura e mantenerlo rigoglioso negli anni.

Coltivazione

Innanzitutto, il nostro Ibisco dovrebbe crescere all’interno di un vaso, preferibilmente in terracotta e grande il doppio rispetto alla massa delle sue radici. Il terreno da utilizzare dovrebbe essere ben sciolto e soffice e reso drenante grazie all’aggiunta di sabbia.

Per quanto riguarda la posizione, andrebbe messo in una stanza luminosa ma al riparo dai raggi diretti del Sole, per esempio dietro a una tenda. Inoltre, sarebbero da evitare gli spifferi e l’aria diretta del condizionatore, mantenendo comunque una buona ventilazione dell’ambiente.

Per quanto riguarda l’innaffiatura, invece, vivendo al chiuso al riparo dal caldo feroce, potremmo bagnare l’Ibisco anche ogni 2 giorni, fino alla fine dell’estate. Tuttavia, dovremmo stare attenti a non creare ristagni nel sottovaso, che potrebbero rendere il suo habitat inospitale a causa della troppa umidità. Infine, potremmo concimarlo ogni 20 giorni, con un fertilizzante liquido adatto, in modo da stimolare la fioritura e ravvivare i colori.

Allora, grazie a queste semplici accortezze, può stare anche dentro casa quest’incantevole pianta tropicale solitamente affidata a balconi e giardini.

Lettura consigliata

Per curare un’ortensia con fiori secchi ecco 3 mosse da fioraio provetto che renderanno la pianta immediatamente più rigogliosa