Nel mese di maggio i nostri giardini e i terrazzi esplodono di colori meravigliosi. La natura si mostra in tutta la sua bellezza e il suo splendore. Le api si spostano da una pianta all’altra e il cinguettio degli uccelli ci tiene compagnia sin dalle prime luci dell’alba. Un semplice muro rovinato può diventare il luogo ideale per far crescere una bouganville. Le ringhiere del balcone, invece, possono essere lo scenario perfetto per coltivare delle bellissime cascate di fiori variopinti.

Una pianta tropicale dalla forma particolare

Sono tantissime le piante che decorano il nostro giardino. Di certo, non possono mancare l’eleganza della rosa e la delicatezza dell’ortensia. Ma anche le altre piante perenni sono in grado di creare degli scenari davvero unici. Se vogliamo che il nostro giardino diventi un posto davvero speciale, non dobbiamo assolutamente lasciarci sfuggire questo fiore dalla bellezza mozzafiato.

Parliamo di una pianta che può raggiungere i 2 metri d’altezza, proviene dall’Africa tropicale e prende il nome di gloriosa rothschildiana. Si tratta di una rampicante perenne, che ha la caratteristica di possedere dei fiori grandi, molto appariscenti e che somigliano a dei gigli. Sono formati da 6 tepali, dal caratteristico bordo arricciato.

Giardini da favola con questo fiore tropicale dai bordi arricciati che colorerà di primavera anche il balcone di casa

La gloriosa rothschildiana ci regala le sue magnifiche fioriture sia in primavera che in estate. Non necessita di importanti attenzioni, ma, essendo una pianta di origine tropicale, teme il freddo e predilige l’umidità. In estate lasciamo la rampicante in una zona del giardino ombreggiata, mentre in inverno spostiamola al sole. Durante il periodo vegetativo la gloriosa rothschildiana necessita di innaffiature regolari, mentre nei mesi freddi le quantità devono ridursi.

La pianta non ha bisogno di grandi potature, ma è necessario eliminare i rami secchi o malati per evitare che danneggino quelli sani. Facciamo in modo che la gloriosa rothschildiana abbia un terreno soffice, ben drenato e ricco di sostanze nutritive. Anche questa rampicante teme i parassiti e le malattie. Infatti, potrebbe essere soggetta al marciume radicale causato dalle quantità di acqua troppo abbondanti. Gli afidi e i parassiti possono essere trattati con degli appositi antiparassitari chimici. Ma per ottenere giardini da favola con questo fiore tropicale possiamo anche utilizzare dei rimedi naturali facili da preparare in casa.

