Con l’aumento delle temperature e l’arrivo delle belle giornate, è sempre un piacere passare dei momenti di relax all’aria aperta. Ma chi possiede uno spazio esterno sa anche che è fondamentale prendersi cura del proprio giardino o terrazzo. Non basta solo innaffiare le piante o potarle al momento giusto. Ma è anche necessario dare loro le cure dovute, affinché crescano sane e rigogliose. Concime, fertilizzante, antiparassitario, terreno idoneo e così via. Poi, se vogliamo che i nostri balconi e giardini siano colorati per la maggior parte dell’anno, allora dobbiamo scegliere le piante giuste.

Terrazzi e giardini fioriti e profumati dalla primavera fino all’autunno con queste 2 piante perenni dalla bellezza mozzafiato

Esistono delle piante perenni che fioriscono in primavera e ci regalano i loro meravigliosi fiori fino all’autunno. Parliamo in particolare di due piante molto eleganti, che non possiamo proprio farci scappare: l’oleandro e la petunia.

Iniziamo dall’oleandro. Una pianta tipica della vegetazione mediterranea, diffusa in tutta Italia. Un arbusto sempreverde che spesso cresce in maniera spontanea e che necessita di pochissime cure. Dalla primavera, e fino all’autunno, ci regala delle magnifiche fioriture a forma di campana e di colore rosa. Il fogliame è coriaceo, lineare, allungato e di colore verde scuro.

L’oleandro può essere coltivato sia in piena terra che in vaso sul terrazzo. Una pianta molto resistente che non teme le varie intemperie. Si adatta anche ad un terreno poco ricco ma necessariamente ben drenato, per evitare i pericolosi ristagni idrici. È una pianta che non teme la siccità, ma necessita di innaffiature abbondanti, anche se sporadiche.

Parliamo della petunia

La petunia è una pianta erbacea originaria dell’America meridionale, molto apprezzata per la sua bellezza. I fiori di forma tubolare sbocciano in primavera e fino all’autunno inoltrato. I colori variano dal rosa, al blu, al bianco. Mentre il fogliame è ricoperto da una leggera peluria ed è di colore verde chiaro. Questa splendida pianta non ha bisogno di cure particolari e può essere coltivata con successo anche da chi ha poco tempo e non ha il pollice verde.

La semina avviene in semenzaio tra febbraio e marzo. Una volta nate le piantine, possono essere poste a dimora all’aperto. La petunia ama l’esposizione al sole, ma teme i forti venti. Infatti, se coltivata in vaso, cerchiamo di posizionarla in luoghi molto riparati per evitare che i fiori delicati si rovinino. Con queste 2 piante avremo, quindi, terrazzi e giardini fioriti e profumati dalla primavera fino ai primi geli dell’autunno.

