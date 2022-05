L’arte del riciclo è ormai sempre più diffusa e praticata. In cucina non si butta via niente, eppure ogni giorno molti di noi sprecano ancora moltissimo cibo. Gli scarti alimentari possono essere preziosi per la casa, l’orto e le piante, ma con essi possiamo preparare anche piatti di recupero. Quando facciamo la spesa cerchiamo di portare a casa i prodotti migliori e in buono stato. Come sappiamo, però, molti prodotti deperibili sono anche piuttosto fragili.

Pensiamo ad esempio ai biscotti. Se dovesse cadere per terra il pacchetto, potremmo trovare molti biscotti sbriciolati. Tante persone amano consumare i biscotti a colazione oppure per una merenda veloce. Tuttavia, quando ne rimangono pochi e la confezione è aperta da molto tempo, i biscotti possono diventare duri. Se non sappiamo come riutilizzare i biscotti ormai ridotti in briciole o avanzati, oggi vogliamo suggerire una facile soluzione. Con pochissimi ingredienti e senza il bisogno di utilizzare il forno, potremo portare a tavola un dolce delizioso e semplice da realizzare.

Ingredienti

250 g di biscotti secchi;

50 g di burro;

15 g di cacao in polvere;

50 g di zucchero a velo;

50 ml di panna fresca;

200 g di cioccolato fondente;

50 g di nocciole.

Come usare i biscotti secchi avanzati e sbriciolati per preparare un dolce facile senza forno in soli 5 minuti

Tagliamo a pezzetti irregolari il cioccolato. Trasferiamolo in un tegame e facciamolo scogliere a bagnomaria insieme al burro morbido ridotto a cubetti. Nel frattempo, rompiamo in modo grossolano i biscotti e mettiamoli in un mixer. Azioniamo il robot e tritiamo i biscotti finemente. Mettiamo i biscotti tritati in un recipiente. Aggiungiamovi il cioccolato fuso, lo zucchero a velo e la panna fresca. Con un coltello rompiamo le nocciole in modo da ricavare la granella e uniamola agli altri ingredienti. Mescoliamo per bene il tutto, in modo da ottenere un composto morbido e malleabile. Copriamo poi il recipiente con la pellicola trasparente e facciamolo riposare nel frigorifero per un’ora. A questo punto, con le mani formiamo delle palline e passiamole nel cacao amaro. Serviamo, quindi, i nostri piccoli tartufi di biscotti ai nostri ospiti.

Consigli

Abbiamo visto come usare i biscotti secchi avanzati e sbriciolati in modo davvero veloce. Si tratta di un dessert diverso dal solito e questi tartufi sono perfetti per accompagnare il caffè o da consumare a fine pasto. Noi abbiamo deciso di usare il cacao amaro in polvere per ricoprirli, ma possiamo dare spazio alla fantasia scegliendo altre coperture. Usiamo codette di cioccolato, granella di pistacchi, mandorle oppure granella di cocco.

