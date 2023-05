Giacche eleganti economiche da uomo come quella di David Beckham: ecco come la porta e quale bottone chiude

Nella vita di un uomo vi sono mille occasioni che richiedono un abbigliamento più impegnativo che, nel vestiario maschile, si traduce inevitabilmente nella necessità di indossare una giacca. Un capo che rende l’outfit più formale ed elegante, indispensabile per impegni di lavoro quanto per cerimonie quali matrimoni, battesimi, lauree o comunioni. Scegliere una giacca che ci faccia fare un figurone però non è affatto semplice, né tantomeno abbinarla. Ebbene, se ci teniamo ad avere un outfit raffinato possiamo ispirarci a un uomo che è diventato una vera icona di moda maschile, l’ex calciatore David Beckham. Possiamo infatti copiare la sua giacca, anche spendendo poco, precisamente selezionando uno dei modelli proposti a partire da meno di 60 euro.

Ogni guardaroba maschile dovrebbe disporre di un determinato numero di giacche, perché sono un capo che può tornare utile in determinate occasioni che si presenteranno. Talvolta però, magari, se ne è carenti perché si predilige un abbigliamento più sportivo. O, semplicemente, se ne vuole acquistare un’altra che dia un carattere più ricercato al look. In entrambi i casi, converrà puntare su un modello che si sta rivelando davvero gettonatissimo e che allo stesso tempo risulta classico e intramontabile.

Ecco le giacche eleganti economiche da uomo come quella di David Beckham

David Beckham, che ha svelato recentemente alcune sue manie, è uno dei più popolari volti del calcio, noto nel mondo dello sport quanto in quello della moda. Infatti, ha sempre sfoggiato dei look curati e iconici, il che l’ha condotto a lanciare diverse tendenze. Se gli abiti della moglie Victoria sono d’ispirazione alle donne, i suoi sicuramente lo sono per gli uomini. Da vero sex simbol qual è, indossa sempre degli outfit impeccabili e adatti alle varie occasioni, variando gli indumenti ma lasciando immutato il proprio stile. Recentemente, sul suo profilo Instagram ha mostrato alcune foto in cui indossa un determinato modello di giacca. In una è al Louvre, nell’altra alla Milan Design Week.

In ambedue sfoggia un’elegantissima giacca a doppio petto, un capo davvero in voga negli ultimi tempi. Questa giacca, oltre ad avere un fascino da uomo di altri tempi, tende a far apparire il petto più largo e a slanciare. La giacca della prima foto è nera, abbinata a pantaloni regular neri e mocassini marrone tortora scuro. Unico stacco, la maglietta bianca dal collo rotondo portata al di sotto. Una soluzione perfetta e chic per coloro che amano uno stile raffinato ma casual. Nella seconda, invece, la giacca blu si combina con una camicia azzurra, pantaloni regular bianchi e mocassini neri. Un outfit davvero signorile ma anche fresco. Ultimo tocco di gusto in entrambi gli outfit è la chiusura del solo secondo bottone.

Giacca doppio petto da 59,99 euro a 89,95 euro

Quando guardiamo i look dei Vip, pur apprezzandoli, potremmo avere il timore che non possano essere alla nostra portata. D’altronde avere voglia di vestirsi bene non vuol dire volersi svenare. Non c’è da preoccuparsi, perché potremmo trovare giacche eleganti economiche da uomo come quella di David Beckham in negozi dai prezzi accessibili. Abbiamo selezionato alcune proposte da poter valutare, ma naturalmente se ne potranno trovare tante altre.

Da Bershka troviamo il blazer tailored fit doppiopetto a 59,99 €. Una giacca disponibile in color panna o nero. Con colletto revers, tasche laterali e doppia fila di tripli bottoni nel medesimo colore del tessuto. Alcott invece propone a 69 € la giacca doppio petto in blu marino con collo revers, tasche a filetto sul petto e a toppa sui fianchi. L’orlo dietro presenta due leggere aperture.

Di H&M la giacca a doppio petto regular fit a 79,99 € di colore nero. Con revers, bottoni frontali nascosti, tasche con pattina laterali e due interne, doppio spacco posteriore. Sul sito di Zara invece il blazer doppio petto spigato a 89,95 €. Tonalità blu marino, scende dritta ed è un misto cotone e lino. Ha tasche a filetto sul petto, ai fianchi e all’interno. Con revers e spacchi sul retro.