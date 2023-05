Azioni ripetitive rituali, eccessivo controllo e pulizia maniacale sono alcuni sintomi del disturbo di David Beckham

David Beckham è tra gli uomini più desiderati al Mondo, un vero sex symbol. Nella nuova serie in uscita su Netflix scopriremo tutte le tappe della sua carriera, ma soprattutto un aspetto comportamentale che influisce molto nella sua vita, ecco di cosa si tratta

Nel 2015 la nota rivista People nomina l’ex calciatore David Beckham, marito della bellissima Victoria Adams, l’uomo più sexy al Mondo. È davvero innegabile che sia affascinante ed anche una persona dalle mille risorse, impegnato in vari progetti. Tra le ultime novità, uscirà una serie Netflix dedicata al popolare calciatore, che rivelerà diversi aspetti della sua vita. Il documentario è realizzato dallo studio di produzione di David, in collaborazione con altre case e produttori e diretta da Fisher Stevens. La docuserie mostrerà i suoi esordi e l’evoluzione di Beckham e sarà arricchita da interviste di familiari e amici, anche famosi. Sarà davvero interessante scoprire la straordinaria vita di questo campione, che probabilmente svelerà dei dettagli importanti della sua vita.

Azioni ripetitive rituali, eccessivo controllo e pulizia maniacale: ecco la sindrome che colpisce molti italiani

La nuova serie di Netflix rivelerà i dettagli del suo successo e della sua carriera, ma anche il perché di alcuni strani comportamenti dell’ex calciatore. Infatti, Beckham parlerà delle sue particolari ossessioni sull’ordine e rituali di pulizia, a cui tiene in modo speciale. In alcuni estratti del documentario racconta che, mentre in casa tutti dormono, pulisce la cera delle candele usate e il vetro. Si assicura che tutti gli interruttori della luce siano ben allineati, che tazze e piatti siano perfetto ordine. Durante il giorno controlla il frigorifero, perché tutte le bibite devono essere sistemate e mai dispari, pulisce la cucina e il resto della casa.

Ma anche quando è fuori casa, e dorme in albergo, David si assicura che tutto sia impeccabile, quindi conserva in un cassetto opuscoli e fogliettini sparsi nella stanza. Il suo è un vero e proprio disturbo ossessivo compulsivo, non può fare a meno di svolgere azioni ripetitive rituali, eccessivo controllo e pulizia maniacale. Una condizione che ammette essere piuttosto stancante e gli toglie il sonno la notte, lo rende fragile e spesso è fonte di litigi con la moglie.

Il disturbo ossessivo compulsivo

Questa sindrome colpisce il 3% circa degli italiani e si manifesta spesso anche prima dei 25 anni. Il disturbo ossessivo compulsivo, o DOC, costringe la persona affetta ad eseguire delle attività incontrollabili, di tipo materiale o mentale. Se non si individuano in tempo i sintomi, e non si curano con un’adeguata terapia, possono diventare croniche ed anche peggiorare. Temere germi e sporco, avere il terrore di perdere il controllo, svolgere sempre le stesse azioni sarebbero solo alcuni sintomi. Ma in realtà il disturbo si può manifestare con sintomi di vario genere, come pensieri superstiziosi, insonnia e sentimenti di sconforto e malinconia. Oggi il disturbo è trattato in vari livelli, con la psicoanalisi e farmaci, in ogni caso solo medici specializzati potranno stabilire un programma di trattamento adeguato al paziente.