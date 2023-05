3 città meravigliose da visitare in Europa durante il ponte del 2 giugno anche con gli amici

3 città meravigliose da visitare in Europa-Diether, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Si avvicina il ponte del 2 giugno, chi non ha ancora deciso dove andare potrà farlo in questi giorni. L’Europa, insieme all’Italia, sono sempre ottime scelte per viaggi brevi e weekend.

Il mese di maggio si avvia verso la fine e questo porterà nuovi ponti e l’arrivo dell’estate. Tra i giorni di vacanza da ritagliarsi prima delle agognate ferie troviamo il 2 giugno, un bellissimo venerdì da unire al sabato e alla domenica per dare vita a una tre giorni favolosi. Per riuscire a goderseli al meglio sarà utile programmare con un po’ di anticipo il viaggio che si andrà a fare. Oggi si vedranno tre mete molto intriganti per scoprire l’Europa senza particolari difficoltà. La prima meta ideale per una tre giorni all’avventura è Arles, in Francia, la seconda Cracovia e la terza Dublino. Tre mete davvero interessanti e ricche di fascino che ci faranno tornare a casa con il sorriso sulle labbra. Ma andiamo a scoprire brevemente cosa vedere in queste tre città ricche di storia.

3 città meravigliose da visitare in Europa

La prima città da visitare in soli tre giorni è Arles, nel Sud della Francia. Da visitare il centro storico cittadino di impianto romano. Tra le architetture più interessanti troviamo l’anfiteatro romano che risale all’80 d.C., ma anche il teatro e il circo romano.

La storia ci investirà e ci sembrerà di vivere in un’epoca diversa dove antico e moderno si sposano. Da Arles si potrà partire alla scoperta della Camargue tra natura, saline e spiagge selvagge. Un vero angolo di paradiso da godersi con la famiglia.

Cracovia

Il secondo posto che potremmo scoprire in tre giorni sempre in Europa è Cracovia. Città polacca ricca di storia, ha il suo centro nella Piazza del Mercato, nel Castello reale di Wawel e nella Basilica di Santa Maria in stile gotico.

Da non perdere, poi, un giro nella città vecchia di Cracovia, dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Ancora, bisognerà visitare la fabbrica di Oskar Schindler, imprenditore che salvò più di mille ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Da ultimo, è doverosa una visita al campo di Auschwitz.

Dublino

Un’altra tra le città da visitare in tre giorni è Dublino, patria dello scrittore e poeta Oscar Wilde. Una vacanza all’insegna del divertimento in uno delle decine di pub da provare. Da visitare la storica fabbrica di birra, la Guinnes Storehouse, ma anche il Trinity College e il quartiere di Temple Bar la sera ma, soprattutto, di giorno.

Per gli amanti dell’architettura, poi, da non perdere l’imponente Christ Church Cathedral. Una vera chicca perfetta per essere scoperta in poco tempo. Ecco, quindi, 3 città meravigliose da visitare in Europa.