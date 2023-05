Addio abbinamenti per indossare tubino e tailleur a un matrimonio, copia l’elegante abito pezzo unico di Victoria Beckham

Vestirsi per andare a un matrimonio o ad altra cerimonia formale, non è mai semplice. Serve infatti un outfit ricercato e curato in ogni minimo dettaglio. Spesso si opta per tailleur e tubini, due capi che richiedono di essere indossati con altri indumenti per essere completi. Ciò rende più complicata e lunga l’elaborazione del nostro look. Eppure, potremmo tagliare la testa al toro e puntare su un abito completo che si sta rivelando un vero trend della stagione, tanto è vero che vi ha puntato anche Victoria Beckham. Ecco di quale si tratta, come indossarlo e tra quali poter scegliere a differenti prezzi.

Quando riceviamo l’invito a un matrimonio subito cominciamo a pensare a cosa poter indossare per l’occasione. Possiamo valutare un tailleur, con gonna o pantalone, ma in quel caso necessitiamo di un indumento da mettere sotto la giacca. In generale possiamo optare per una camicia, un top o una bralette che dovrà combinarsi in tonalità.

Qualora invece propendessimo per un tubino, dovremo portarvi sopra una stola, un bolerino o un cardigan. Un’attenzione per completare il look nonché per coprire braccia e spalle in chiesa, da adottare anche per altre tipologie di vestiti scollati.

Capita dunque di non riuscire a trovare l’indumento che vada a sposarsi perfettamente col nostro outfit, tanto più se non vogliamo affrontare ulteriori spese.

Ebbene, se vogliamo evitare tali indecisioni converrà scegliere un abito elegante che non necessiti di ulteriori aggiunte.

Addio abbinamenti per indossare tubino e tailleur a un matrimonio con l’abito glamour e completo di Victoria

Qualche giorno fa Victoria Beckham ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una sua foto dove indossa un abito che si rivela un must della stagione.

Si tratta del vestito blazer, ossia di un blazer oversize che si indossa abbottonato e a mo’ di abito.

Quello sfoggiato dall’ex spice girl è quello classico di colore nero, a maniche lunghe, semplice ma estremamente raffinato. A farlo risaltare ulteriormente le calze a rete in colore nero che vi porta.

A completare il look poi un sottile girocollo, una collana abbinata alla scollatura, e occhiali neri quadrati e giganti appartenenti alla sua collezione da stilista. Sempre nella medesima, un altro blazer vestito indossato dalla stessa nonché da alcune modelle tra cui Eva Longoria. Si tratta in questo caso di un blazer vestito blu notte indossato su calze finemente ricamate e sandali neri con tacco.

In entrambi i casi l’outfit appare sofisticato e completo, la natura ibrida infatti tra giacca e abito rende il vestito finito di per sé.

Ovviamente poi dei collant particolari danno maggiore ricercatezza, ma andranno benissimo anche dei normali collant velati. D’obbligo però sarà il tacco che slancerà la figura e creerà un effetto riuscito di contrasto con il taglio mascolino del blazer.

Abiti blazer da scegliere da 39,99 a 540 €

Non solo la collezione di Victoria Beckham propone l’abito blazer, ma tanti altri marchi che lo consacrano quale trend di stagione. Potremmo trovarne di vari colori e costi.

Zara propone un blazer lungo doppio petto con cintura in colore nero a 69,95 €.

H&M punta molto su questo modello e ne propone diverse tipologie. L’abito blazer cut out in ciliegia o beige a doppio petto con tagli laterali e sulla schiena a 39,99 €. O, ancora, sempre doppiopetto, l’abito blazer in misto seta nero o crema a 149 €.

Da Rinascimento troviamo l’abito doppiopetto leggermente svasato, nero o rosa ibiscus a 139, 90 €.

Infine, passiamo a Elisabetta Franchi al suo abito robe manteau con stampa losanga di tonalità tortora/nero, nero/burro e viceversa, carta da zucchero/burro a 540 €. A doppiopetto, con maniche a tre quarti e bottoni dorati. Con medesime caratteristiche lo stesso marchio presenta anche l’abito robe manteau placche a girello in fucsia, porcellana, burro, nero e carta da zucchero a 500 €. La particolarità di quest’abito è il suo orlo asimmetrico.

Ovviamente queste sono solo alcune delle possibili proposte che troviamo sul mercato e tra cui poter scegliere. Quindi addio abbinamenti per indossare tubino e tailleur a un matrimonio perché ora sappiamo su quale abito puntare per un outfit completo con un unico indumento.