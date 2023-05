Case anche a 85.000 euro in questo affascinate borgo italiano, considerato la Manhattan del Medioevo

Case anche a 85.000 euro in questo affascinate borgo italiano-WikiRomaWiki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

I borghi sono sempre più meta di chi fugge dalla città e dalla sua vita frenetica alla ricerca di una qualità della vita migliore. San Gimignano è una delle mete più affascinanti della Toscana, ma anche una delle più gettonate. Qui il mercato immobiliare è molto vivace e interessante.

La pandemia di Covid 19 ha cambiato le abitudini e le esigenze di molti italiani. Un po’ tutti hanno scoperto le potenzialità dello smart working e la possibilità di lavorare da casa o da luoghi diversi dalla città. Questo fenomeno ha portato a una nuova tendenza: quella di andare a vivere nei borghi, alla ricerca di una maggiore qualità della vita. La vita in un borgo è perfetta per chi cerca un maggiore contatto con la natura ma anche una minor pressione economica.

Sempre più persone desiderano andare a vivere nella Manhattan del Medioevo

Tra i borghi più ambiti e affascinanti d’Italia c’è sicuramente San Gimignano, la città delle 100 torri, nella provincia di Siena, nota come la Manhattan del Medioevo proprio per le sue numerose torri, i grattacieli dell’epoca. In realtà la storia ci narra che il massimo numero di torri fu 72 e di queste oggi ne rimangono solamente 12.

Questo borgo antico, attraversato dalla Via Francigena e dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, è una delle mete più iconiche e riconoscibili di tutta la Toscana. Qui il mercato immobiliare negli ultimi tempi si è vivacizzato molto e vi si possono trovare case anche a 85.000 euro.

Comprare casa qui potrebbe rivelarsi un investimento azzeccato

Al netto dei vantaggi di vivere in un borgo, comprare casa a San Gimignano significa anche avere a disposizione una vasta offerta di servizi e opportunità. La città è ben collegata con le principali località della Regione, come Siena, Firenze e Pisa, raggiungibili in auto o con i mezzi pubblici.

Inoltre San Gimignano è anche una meta turistica molto richiesta, dai visitatori che vogliono scoprire le sue bellezze. Numerosi sono i pellegrini che percorrono la Via Francigena. Chi compra qui una seconda casa può affittarla facilmente ai turisti o vacanzieri. Quindi comprare casa a San Gimignano potrebbe rivelarsi anche un buon affare.

Case anche a 85.000 euro nello splendido borgo toscano

Comprare casa a San Gimignano ha però anche dei contro. Il primo è il costo relativamente elevato degli immobili, soprattutto nel centro storico. Rispetto ad altri borghi, anche nella stessa zona geografica, qui le case all’interno delle mura non sono esattamente a buon mercato. Facendo una ricerca sul portale Immobiliare.it* abbiamo scovato alcune soluzioni di bilocali e trilocali nel centro a partire da 138.000 euro. Le superfici per questa soluzione in genere non superano i 70 metri quadrati.

Tuttavia, nelle meravigliose campagne circostanti il borgo si trovano case anche a 85.000 euro. Per esempio, a Castel San Gimignano, una frazione vicino al borgo con l’omonimo nome, è in vendita un quadrilocale di 75 metri quadri a 85.000 euro. Nella frazione di Santa Lucia è in vendita, all’asta, una villetta a schiera di oltre 100 metri quadrati a 88.000 euro. Sempre a Castel San Gimignano si trova in vendita un trilocale in buono stato di 70 metri quadrati a 90.000 euro.

Per chi cerca casa al mare ecco alcune soluzioni interessanti

Comprare casa in un borgo, come comprare casa al mare, può essere una scelta di vita. Lungo le nostre coste si può acquistare un immobile anche come seconda casa approfittando spesso dei prezzi molto ridotti.

Per esempio, si può comprare casa sul mare con 30.000 euro a pochi metri da alcune meravigliose spiagge italiane. E, sempre rimanendo in Toscana, si possono trovare case vicino alla costa anche a partire da 40.000 euro.

(*n.d.r. Proiezionidiborsa riporta a titolo completamente gratuito annunci presenti su siti immobiliari nazionali. Pertanto, rimanda ad essi e non si assume alcuna responsabilità riguardo contenuti, dettagli e veridicità delle informazioni riportate.)