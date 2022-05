Tra i fiori più belli e amati della bella stagione troviamo loro: i gerani. Coloratissimi e facili da coltivare, abbelliscono i balconi e terrazzi di tutto il Mondo. Da aprile a settembre inoltrato, infatti, fanno brillare gli spazi esterni di moltissime case grazie a fiori meravigliosi dalle tinte vivaci. Forti e piuttosto resistenti al sole, i gerani presenti in natura sono di circa 1.000 varietà differenti. Di queste, 280 sono specie selvatiche. Inoltre, è sui territori del Sud Africa che crescono spontaneamente più di 250 varietà. Fortunatamente, questa bellissima pianta si trova facilmente sui banconi e nelle serre dei vivaisti, nei negozi specializzati e addirittura nei supermercati. Attenzione, però, perché (anche se non la dicono quasi mai), è questa la prima cosa da fare una volta acquistati i gerani.

Ecco qualche piccola regola da ricordare

Avere gerani rigogliosi e fioriture più abbondanti non è così difficile. Basta conoscere bene la pianta e anche qualche trucchetto per prendersene cura al meglio.

Scegliere il vaso dalla giusta grandezza. Poi, controllare quotidianamente il sottovaso per evitare ristagni d’acqua. Inoltre, la luce diretta rende i petali più brillanti e pigmentati ma non bisogna esporre la pianta per giornate intere sotto al sole. Per ovviare a questo problema un semplice telo ombreggiante andrà bene. Ricordarsi di eliminare le foglie ingiallite ma senza strapparle. Bisognerà tagliarle con una forbice per evitare traumi alla pianta. Infine, chi ama le fioriture prolungate deve assolutamente conoscere questo geranio che sta facendo impazzire tutti. Fiorisce per 6 mesi senza mai fermarsi e decora gli ambienti in modo eccezionale.

Di seguito cercheremo di capire come avere gerani rigogliosi e fioriture più abbondanti che non sbiadiscono per tutta l’estate con 2 trucchetti formidabili che ravvivano subito i colori

Con qualche piccolo escamotage potremmo vedere i petali dei gerani più vividi e in salute. Inoltre, si potrà stimolare la produzione di fiori. Per quest’operazione, un grosso aiuto arriva dal concime. Molte persone si avvalgono dei concimi chimici per sostenere la pianta nella sua crescita grazie a sostanze nutritive specifiche. Tuttavia, non tutti sanno che un concime ricco di calcio e magnesio apporta un notevole miglioramento dei petali che saranno più lucenti grazie ad un colore più duraturo. Inoltre, il calcio ha il compito di nutrire e rafforzare tutta la pianta che apparirà subito più rigogliosa e pronta per continuare la fioritura. Esistono poi anche altre sostanze in grado di stimolare i fiori. Ad esempio concimi contenenti ferro, rame e zinco sono da favorire rispetto ad altri concimi più generici.

Oltre al concime, anche il vino rosso pare apportare ottimi benefici alla pianta. Molti esperti del settore considerano il vino rosso un fertilizzante naturale eccellente. Sembrerebbe, infatti, che gli antiossidanti e i lieviti naturali presenti nella famosa bevanda migliorino l’aspetto e il colore dei fiori. Basterà mescolare la stessa quantità di acqua e di vino, versare in un contenitore spray e spruzzare sui gerani.

Lettura consigliata