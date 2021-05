In un’esplosione di colori e sfumature, la primavera sta sprigionando tutta la sua forza. Chi ha la fortuna di possedere un angolo “green” a cui dedicarsi, si è già messo all’opera per rinnovarlo in vista della bella stagione.

Per i Lettori dal pollice verde ma anche per chi non è molto esperto, la Redazione, in questi mesi, ha suggerito le piante e i fiori più belli per rendere unici balconi e terrazzi.

Ad esempio, per rendere spettacolare il balconcino di casa, si suggerisce questa la pianta perenne che fa innamorare, talmente “bella di giorno” che i vicini impazziranno di invidia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per gli amanti dei gerani, invece, ecco come non averli mai più sbiaditi grazie all’incredibile trucco per ravvivare i colori, disponibile qui.

Ma è questo il geranio che sta facendo impazzire tutti, fiorisce per 6 mesi senza mai fermarsi e decora in modo eccezionale. Scopriamolo insieme.

Una pianta dalle tinte bellissime e facile da coltivare

Stiamo parlando del geranio Rozanne, scientificamente chiamato Geranium Rozanne. Conosciuto anche come geranio blu, questo vegetale fa parte delle piante erbacee perenni e regala folti cespugli verdeggianti alti più o meno 50 cm.

Non è il classico geranio. I fiori sono composti da 5 petali dalle sfumature che vanno dal blu intenso all’azzurro tenue. Luminosi e brillanti, i fiori del geranio Rozanne compaiono a coppia.

La caratteristica più importante di questa pianta è la fioritura. Il geranio Rozanne, infatti, fiorisce abbondantemente e senza mai fermarsi da aprile fino ad ottobre. Dunque, dalla primavera all’autunno la pianta garantirà fiori sempre colorati e profumati. Ed è per questo motivo che tutti stanno impazzendo per questa specie.

Coltivazione

Il geranio Rozanne è facile da coltivare. Si consiglia di posizionarlo in luoghi soleggiati. Niente paura per chi possiede delle zone all’ombra. La pianta cresce benissimo lo stesso.

Attenzione, però, alle temperature troppo calde o al contrario troppo fredde. In questi casi si consiglia di coprire la pianta con una protezione adeguata. Il geranio Rozanne richiede un terreno fertile e ben drenato. Da evitare assolutamente i ristagni d’acqua nel vasi che possono provocare seri danni alle radici. Dunque, è questo il geranio che sta facendo impazzire tutti, fiorisce per 6 mesi senza mai fermarsi e decora in modo eccezionale.