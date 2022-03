Le belle ed eleganti infiorescenze fanno dell’orchidea una delle piante più amate di sempre. La sua coltivazione un tempo era riservata a gruppi ristretti, giacché per farle vivere a lungo era necessario possedere ambienti adeguati. Luoghi, come le serre, in cui si potessero mantenere alte la temperatura e l’umidità.

Oggigiorno, le orchidee sono entrate nelle case, diventando piante d’appartamento popolari e dal significato speciale. Sinonimo di bellezza, raffinatezza e fascino nel linguaggio dei fiori, questo fiore è anche molto apprezzato come regalo.

Insomma, con un fascino intramontabile e l’aspetto grazioso, le orchidee sono davvero eccezionali, ma per farle durare più a lungo, avevamo già parlato di queste informazioni pratiche da conoscere.

Coltivare le orchidee non è difficile, anche se la pianta è delicata e bisogna prestare attenzione.

Per far crescere le orchidee sane, forti e rigogliose molto spesso ci si affida ai concimi, ovvero dei prodotti specifici per piante da fiore che nutrono e stimolano il vegetale.

In commercio esistono moltissimi prodotti. In linea generale possiamo distinguere i concimi fogliari, in cui gli elementi nutritivi sono apportati soprattutto dalle foglie e quelli somministrati per via radicale, quindi attraverso le radici. Per le orchidee si suggerisce di optare per i concimi liquidi. Da evitare, invece, quelli in polvere perché potrebbero non sciogliersi in modo adeguato.

A questo punto, cerchiamo di capire come concimare le orchidee per averle subito più belle e rigogliose con 2 semplicissime tecniche dei vivaisti

Il primo metodo consiste nel bagnare il terreno prima di introdurre il concime. Le radici già bagnate sembrerebbero assorbire meglio le sostanze nutritive presenti nel fertilizzante.

Diluire il prodotto in acqua, (circa 1 grammo di concime in un litro d’acqua). Poi, versarlo alla base della pianta in piccole quantità, fin quando l’acqua non fuoriesce dai fori di drenaggio del vaso.

Il secondo trucchetto, invece, si riferisce alla concimazione per immersione. In una bacinella, leggermente più grande del vaso, versare dell’acqua tiepida e del concime. Mescolare e immergere la pianta con il suo vaso nella miscela. Lasciare agire per 15 minuti ed il gioco è fatto. Dunque, ecco come concimare le orchidee per averle subito più belle e rigogliose con 2 semplicissime tecniche dei vivaisti.

Per un risultato ancora più potente, nebulizzare il fertilizzante anche sulle foglie. In questo modo, la pianta riceverà il nutrimento sia dalle radici che dalle foglie.

