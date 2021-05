Grandi, belli e rigogliosi, i gerani decorano la maggior parte dei giardini e terrazzi di casa. Dalle tinte pastello a quelle più intense, la pianta di geranio è decisamente la regina dell’estate. Le copiose foglie e i fiori brillanti riescono a regalare un tocco di colore anche se guardati dal basso. Per questo motivo, non c’è ringhiera e balcone che rinunci a tale bellezza.

Prendersi cura dei gerani è davvero un gioco da ragazzi. Nella rubrica “dal pollice verde” targata ProiezionidiBorsa sono numerosissimi i consigli, i trucchi e le chicche per una coltivazione perfetta di questi vegetali.

Per chi ama fiori sempre splendenti e dai colori vivaci, si consiglia di dare uno sguardo ai segreti degli esperti riportati in 2 articoli.

Il primo è “Mai più gerani sbiaditi con l’incredibile trucco per ravvivare i colori e avere un balcone talmente brillante da fare invidia”, visionabile cliccando qui.

Basta, invece, cliccare su questo link per migliorare visibilmente i gerani e renderli subito più forti e brillanti con 2 trucchi facili, veloci ed economici che stanno spopolando.

Nonostante i numerosi consigli utili esiste un’azione fondamentale che non tutti fanno.

Difatti, non la dicono quasi mai ma è questa la prima cosa da fare per avere gerani immediatamente più forti, sani e coloratissimi.

Ecco l’azione che in pochi fanno subito dopo l’acquisto

Durante l’acquisto, infatti, sono molti i gerani che presentano un terriccio poco nutrito e non adeguato per mantenere la pianta sempre in salute.

Posizionarla sul balconcino di casa e lasciarla lì non è una mossa ideale per avere una pianta bella e duratura.

Solitamente, infatti, i substrati di terriccio sono ricchi di torba. Questa sostanza ha una scarsa capacità di trattenere i nutrimenti. Dunque, lasciata in balia delle onde e nel suo terriccio originale, la pianta di geranio non si esprimerà al massimo delle sue potenzialità.

Subito dopo l’acquisto si consiglia di creare uno strato di sassolini e di argilla espansa. Poi, di creare uno strato di terriccio e infine di appoggiare la pianta senza toccare le radici e senza eliminare la terra raccolta dalle radici stesse. Coprire con altro terriccio e infine annaffiare con cura. Durante questa operazione bisognerà armarsi di un terriccio idoneo e più nutriente.

Dunque, non la dicono quasi mai ma è questa la prima cosa da fare per avere gerani immediatamente più forti, sani e coloratissimi. Rinvasare in modo corretto aiuta la pianta ad adattarsi più rapidamente al cambio d’ambiente. Bisogna ricordare, infatti, che i gerani sono abituati alla protezione della serra. Per questo motivo, la pianta avrà bisogno di un po’ di sostegno per crescere in modo ottimale anche all’aria aperta.