La panna è una preparazione vegetale o a base di prodotti caseari. Un composto che ritroviamo allo stato liquido che montato con delle fruste elettriche o manuali si trasforma in una spumeggiante nuvola bianca.

Un composto sofficissimo che viene utilizzato molto nella pasticceria italiana per la preparazione di delizie come choux, come ripieno o per decorare torte come pan di Spagna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Geniali ma banalissime queste tecniche per sostituire la panna nei dolci consigliatissime dagli chef

La panna la ritroviamo negli scaffali dei supermercati sia in versione dolce che salata. La seconda tipologia di panna viene utilizzata per dare cremosità a pietanza come lasagne o paste al forno, piuttosto che per rendere gustosi piatti come spezzatini. Mentre per quanto riguarda la panna per i dolci, essa si vende sia in confezioni già zuccherato che prive di zuccheri.

Tuttavia non tutti possono godersi tale delizia, che sia per la dieta o più semplicemente per intolleranze varie, allora come fare per sostituirla?

I geniali sostituti della panna

Un modo più light è quello di utilizzare nelle preparazioni della ricotta. Questo formaggio fresco più light permette di dare gusto e consistenza alle ricette ma di non eccedere con le calorie e i grassi. Tuttavia la ricotta potrebbe dare al nostro composto una consistenza un po’ più densa in questo caso è bene aggiungere qualche cucchiaio di latte.

Ancora possiamo sostituire la panna con un composto fatto di latte e gelatina. Basterà aggiungere al latte portato ad ebollizione dei fogli di gelatina, assicurandosi che questi si sciolgano interamente. Riporre in frigo e mescolare di tanto in tanto. Tenere in frigo per ameno due ore prima di utilizzare il composto.

Infine, si può creare un composto di latte e burro. In questo caso sicuramente meno salutare per la dieta, ed anche poco adatto alla linea, ma comunque una valida alternativa alla panna soprattutto se dovesse capitare di voler preparare un dolce ma di non averne in casa.

Per la preparazione occorre unire in un pentolino latte caldo e burro e lasciare ammorbidire. Versare poi il compost in un mixer a immersione e frullare. Si otterrà un composto simile alla panna ma di colore più giallo. È possibile sostituire il burro con dell’olio di semi così da rendere la preparazione più leggera.

Questa preparazione è ottima anche nel caso si voglia sostituire la panna nelle preparazioni salate.

Ebbene, geniali ma banalissime queste tecniche per sostituire la panna nei dolci consigliatissime dagli chef.

Approfondimento

Come sostituire la panna da cucina con soluzioni più light