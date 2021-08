La stagione che sta per arrivare è quella in cui domineranno i contrasti, da bilanciare perfettamente nel look per dettare il proprio personale stile. In questa guida ecco, quindi, i nuovi Trend che hanno spiccato durante le sfilate autunno-inverno. Si tratta di avere per le stagioni fredde sia caldi cappotti che giacche leggere, ma anche pantaloni lunghi insieme a bermuda molto corti. Il contrasto nell’armadio è dato anche da capi leggeri con trasparenze e tessuti pesanti come la lana. Di sicuro a molte sembra incredibile ma con uno di questi capi d’abbigliamento addosso tutte splenderanno per originalità e perfetti contrasti.

L’unica regola fondamentale è abbandonare gli stereotipi

Nessuno dice che in un look femminile e seducente non è possibile inserire una giacca maschile e che nasconde le forme. Questo è l’autunno dei contrasti e le giacche sono fra le protagoniste. In armadio bisognerà avere sia giacche avvitate e strette, magari da portare allacciate su gonne ampie, ma anche giacche oversize su vestiti molto attillati.

Accanto alle giacche compaiono sicuramente in armadio i capotti, specie se si tratta di modelli con le maniche larghe o bombate. La scelta dovrà ricadere su quelli sartoriali e magari a maglia, mentre i modelli saranno sia di vestibilità larga che corti e aderenti. I protagonisti sono anche i colori: rosso intenso, giallo fluo o violetto sono solo alcune delle colorazioni delle nuove collezioni. E per il cammello consigliamo anche questo cappotto Caban perfetto per uomini e donne.

Un altro contrasto importante è quello tra pantaloni e bermuda, entrambi indispensabili per i prossimi mesi del 2021. Tra i modelli di pantaloni più in voga quelli ampi e maschili, con il cavallo più basso. Ma anche pantaloni morbidi e a vita alta e con fascia sulla vita.

Per i bermuda è molto interessante l’idea di abbinare un collant coprente nero, sempre una vera garanzia in fatto di stile. Molti stilisti li pensano anche in tessuti più pesanti. Per esempio, pochi lo conoscono ma è questo il tessuto più chic che molti scambiano per velluto, bellissimo anche su un paio di bermuda.

Da non sottovalutare anche la nuova tendenza di giacche che fa del passamontagna un vero dettaglio di stile. Molti brand lo incorporano direttamente su maglioni in cashmere o lavorati a crochet.