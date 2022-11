Geniale il trucchetto della nonna che stimolerebbe la crescita dei capelli sia a 20 che a 70 anni

Spesso, guardando le star della televisione e del cinema, ci chiediamo quale sia il loro segreto per avere dei capelli sempre così lucidi e perfetti in ogni occasione. In effetti avere una chioma curata, sana e forte non è così semplice.

I capelli devono essere trattati con molta delicatezza, per evitare che si rovinino o che cadano abbondantemente. Sono molti i fattori che potrebbero rallentare la loro crescita.

Pensiamo allo stress, alle cattive abitudini alimentari (cibi poveri di vitamine, sali minerali ed elementi essenziali), ai trattamenti troppo aggressivi e così via.

Ma ci sono dei prodotti in grado di accelerare la crescita della chioma?

In realtà non esistono trattamenti miracolosi in grado di farci svegliare al mattino con una chioma lunga e folta, effetto Rapunzel. Ma possiamo seguire una serie di regole ben precise che potrebbero rendere i nostri capelli più sani, forti ed evitare che cadano.

Una buona abitudine durante lo shampoo sarebbe quella di massaggiare con i polpastrelli la cute. Questo movimento favorirebbe la circolazione del sangue e stimolerebbe la crescita. Non facciamoci mancare a tavola della frutta, della verdura e tutti gli alimenti che contengono vitamine (la vitamina B, ad esempio, proteggerebbe pelle e capelli). Anche bere regolarmente delle tisane e i classici 2 litri di acqua al giorno potrebbe aiutare.

A compromettere la crescita dei capelli sarebbero anche dei trattamenti molto aggressivi. Infatti delle acconciature elaborate potrebbero facilmente spezzarli. Così come le alte temperature del phon e della piastra, che aggraverebbero la situazione.

Geniale il trucchetto della nonna che stimolerebbe la crescita dei nostri capelli

Come spiegato nelle righe precedenti, non ci sono dei prodotti miracolosi, ma per cercare di fortificare il capello e aiutare la crescita potremmo usare dei rimedi antichi. Proprio quelli che utilizzavano le nostre nonne.

In questo caso ci viene in aiuto un’erba aromatica molto versatile. Parliamo del rosmarino che spesso si usa per insaporire la carne e le verdure. Il suo sapore ricorda quello dell’eucalipto, ma anche del pino e della salvia. Ma come si utilizza?

Il rosmarino avrebbe la capacità di rafforzare e nutrire il capello. Possiamo utilizzare la pianta per preparare un infuso. Basterà versare in un litro di acqua 30 g di rosmarino. Lasciamo bollire e spegniamo il fuoco. Una volta raffreddato, filtriamo l’infuso. Possiamo utilizzare il liquido sui capelli umidi, massaggiando la cute per qualche minuto. Geniale il trucchetto della nonna che stimolerebbe la crescita dei nostri capelli.

Il rosmarino, quindi, avrebbe la capacità di allungare la chioma, rafforzarla ed evitare che si indebolisca.