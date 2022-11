Cosa sarebbe meglio mangiare e bere in caso di virus intestinale e cosa evitare per stare bene

Nausea, vomito, mal di pancia e scariche di diarrea. Questi sintomi potrebbero essere riconducibili a uno stato infiammatorio di intestino e stomaco.

Tra novembre e marzo adulti, ma principalmente bambini e neonati, potrebbero essere colpiti dalla tanto temuta gastroenterite. Parliamo di un virus intestinale che mettere a dura prova il nostro organismo.

In condizioni normali, la guarigione avviene in pochi giorni. Ma in alcuni casi (ad esempio persone anziane) e se si protrae per oltre 5-7 giorni, la gastroenterite potrebbe provocare delle complicazioni anche gravi.

Il contagio, nella maggior parte dei casi, avverrebbe attraverso degli alimenti contaminati. Ma anche stando a contatto con una persona che ha contratto il virus oppure portando alla bocca le mani sporche. Diventa fondamentale, quindi, lavarsi per bene le mani e utilizzare dei gel disinfettanti.

Quali bevande sarebbero consigliate e cosa non si dovrebbe assolutamente bere

A causa della diarrea e del vomito si potrebbero perdere molti liquidi. In questo caso sarebbe opportuno reintegrarli velocemente per evitare la disidratazione. Per ripristinare il giusto equilibrio idrosalino dovremmo bere molta acqua oppure delle bevande come tè e tisane per favorire l’aumento delle difese immunitarie. Ma non zuccheriamole troppo, perché questo potrebbe accentuare le scariche di diarrea. Inoltre, le bevande calde dovrebbero essere sorseggiate molto lentamente. Ricordiamo di aggiungere del limone, noto per le sue proprietà astringenti.

Per contrastare e ridurre la nausea, potremmo utilizzare un rimedio della nonna sempre molto utile: acqua calda e zenzero. Questa radice, infatti, potrebbe essere un vero e proprio toccasana per lo stomaco, grazie alle sue proprietà calmanti e antinfiammatorie.

Sarebbero assolutamente vietati, invece, la caffeina e gli alcolici, che aggraverebbero le condizioni dello stomaco.

Cosa sarebbe meglio mangiare e bere in caso di virus allo stomaco, nausea e diarrea

Il virus intestinale potrebbe provocare inappetenza ma, per recuperare le forze, sarebbe sempre opportuno non digiunare del tutto.

Per ristabilire il benessere dell’intestino è necessario ascoltare il proprio corpo e assumere dei cibi facili da digerire.

Vediamo cosa sarebbe opportuno mangiare.

Via libera al riso, alla pasta, alle patate. Anche la zuppa sarebbe indicata, soprattutto quella di carote che, grazie alla presenza di sali minerali, aiuterebbe a reintegrare i liquidi persi.

Sarebbero consentiti anche le carni magre (pollo, tacchino, vitello, ecc.) e i pesci poco grassi (sogliola, merluzzo, ecc.). Banana e mela, la frutta da prediligere.

Cosa evitare di mangiare

Ecco, quindi, cosa sarebbe meglio mangiare e bere in caso di virus allo stomaco.

Ma facciamo attenzione alle verdure, perché le fibre potrebbero aumentare le scariche di diarrea.

Non solo lo zucchero, ma cerchiamo anche di eliminare i dolcificanti che, in grosse quantità, avrebbero un effetto lassativo.

Naturalmente in caso di virus intestinale, sarebbe sempre opportuno ascoltare il parere del medico.