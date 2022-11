Sono i segni zodiacali che attraggono irresistibilmente le donne ed ecco il perché del loro fascino

Chi pensa che le donne siano attratte dai muscoli si sbaglia di grosso. Il loro uomo ideale non corrisponde al maschietto che si divide tra palestra e centro estetico e che cura i più piccoli particolari fisici con un’attenzione quasi meticolosa. Maniglie dell’amore e ventre a tartaruga possono suscitare uno sguardo fugace e magari divertito, ma ciò che le affascina veramente è altro. Certamente ci sono punti di vista diversi e le donne, interrogate su questo, non danno tutte la stessa risposta. Ma emergono alla fine delle caratteristiche generali che possono rendere un uomo più o meno attraente ai loro occhi. Caratteristiche che ritroviamo nello zodiaco. Sono i segni zodiacali che attirano irresistibilmente gli sguardi femminili. Andiamo a scoprirli.

L’affidabilità è molto attrattiva

Gli uomini possono rilassarsi e smetterla di preoccuparsi del loro aspetto fisico. La caratteristica più importante per le donne è l’affidabilità. Sarà il Toro, quindi, a conquistarle più di ogni altro. Infatti è notoriamente il segno più fedele dello zodiaco, che non tradirebbe mai. Quando si innamora, il Toro lo fa in modo profondo fino a diventare possessivo. Ama la vita di coppia nella sua tranquilla concretezza e si sente pienamente appagato dalla routine domestica. Non cerca distrazioni, insomma, e ci penserebbe non una, ma cento volte prima di mandare tutto all’aria. È un amante concreto e sensuale e questo lo rende irresistibile agli occhi delle donne.

L’umorismo intelligente è una vera arma di seduzione

Cosa c’è di tanto irresistibile in Woody Allen? Sicuramente l’umorismo intelligente, un’arma di seduzione che non conosce il fallimento. Le donne sono irrimediabilmente attratte dagli uomini che sanno farle ridere. Pieni di ironia e con forte senso dell’umorismo. Esattamente come il Sagittario, l’unico capace di trovare qualcosa di divertente anche nelle situazioni più terribili. Il tempo passato con lui non conoscerà la noia né la malinconia. Ci si può rotolare per terra dalle risate o ascoltare affascinate le sue storie da grande affabulatore. È difficile non farsi coinvolgere dal suo spirito d’avventura e non seguirlo nell’esplorazione del Mondo. Resistergli è quasi impossibile.

Sono i segni zodiacali che attirano maggiormente gli sguardi femminili

La classe non è acqua. Una verità che vale soprattutto per i nati sotto il segno della Bilancia che di classe ne hanno da vendere. Non sono gli unici, ma in loro è una dote innata. E le donne trovano molto attraente un uomo che abbia stile, che curi l’eleganza e il senso delle proporzioni. Sono queste le qualità più apprezzate e non la bellezza muscolosa e palestrata. La Bilancia è un segno governato da Venere, il Pianeta della bellezza e dell’amore, e di estetica se ne intende. Sa vestire e muoversi con eleganza e armonia senza scadere mai nella sciatteria e nella volgarità. E questo le donne sanno apprezzarlo.