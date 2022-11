Il pothos in natura cambia forma da adulto ma possiamo vedere la trasformazione anche a casa

Il pothos è una delle piante d’appartamento più diffuse del Mondo e quasi tutti ne abbiamo avuta una prima o poi. Le ragioni del suo successo sono semplici: è una pianta rustica, robusta, che non ha bisogno di molta acqua o luce, e cresce praticamente in qualsiasi ambiente, a condizione che le temperature non scendano troppo. Ma in realtà questa pianta nasconde un mistero: praticamente tutte le piante di pothos che vediamo nelle nostre case sono dei germogli. Potremmo chiamarli dei pothos bambini. La pianta, infatti, quando raggiunge l’età adulta, subisce una vera e propria metamorfosi.

Il germoglio si è adattato a vivere nell’oscurità della foresta

Il pothos è originario delle densissime foreste della Polinesia. Nel folto della foresta lo spazio è poco, e pochissima luce raggiunge il terreno. È per questo che il piccolo pothos, se vuole avere qualche speranza di farcela e diventare adulto, si è adattato a una vita piena di privazioni. Il germoglio vive in un Mondo umbratile, con poca acqua, poca luce e una fortissima competizione da parte delle altre piante. Concentra tutte le sue energie nella crescita. Ma se riesce a sopravvivere ai primi anni di vita e a raggiungere l’età adulta, il pothos cambia forma.

Il pothos in natura cambia forma ma spesso non ne ha occasione nelle nostre case

Quando il pothos raggiunge l’età adulta, le sue foglie cambiano completamente forma. Cominciano a dividersi, e si trasformano in foglie lobate, più simili a quelle di una monstera che al pothos a cui siamo abituati. Le foglie, inoltre, da piccole e compatte diventano molto larghe e dal colore più scuro. È in questo momento che il pothos può dirsi veramente cresciuto. Ma se vogliamo vedere questa trasformazione in atto nella nostra casa, che cosa dobbiamo fare? Esiste un segreto che pochissimi conoscono.

Per diventare adulto deve crescere verso l’alto

Il pothos in natura cambia forma, ma come possiamo persuaderlo a farlo anche a casa nostra? La regola è molto semplice: non dobbiamo posizionare la pianta in un posto in cui le foglie pendono verso il basso. In natura, infatti, il piccolo pothos cerca disperatamente di arrampicarsi sui tronchi degli alberi per raggiungere la luce, e solo quando cresce verso l’alto può maturare fino all’età adulta. Al contrario, quando la pianta è appesa le foglie tendono a diventare sempre più piccole. Mettiamo quindi la pianta in un posto dove i suoi rami possano crescere verso l’alto. Se la pianta raggiunge il soffitto, tagliamo il ramo, mettiamolo in acqua in modo che metta le radici, e poi ripiantiamolo alla base della parete. Presto il nostro pothos diventerà un gigante della giungla, proprio come in natura.