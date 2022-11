Incredibile come 3 pesci super economici potrebbero aiutare la salute del fegato in modo naturale

Sappiamo che portare in tavola degli alimenti sani e di stagione potrebbe aiutare, in modo naturale, la nostra salute. Per favorire il benessere dell’organismo, gli esperti consigliano di consumare una determinata quantità di frutta e verdura al giorno. Ma è importante variare e non cibarsi sempre degli stessi prodotti. Quindi è anche necessario inserire, nel piano alimentare settimanale, dei legumi, dei cereali e del pesce.

Questa corretta alimentazione, ci permetterebbe di mangiare meglio e ridurre i grassi. Ma anche abbassare in modo naturale il colesterolo, aumentare le difese immunitarie, aiutare la salute del cuore e dell’intestino.

Cosa evitare per non affaticare il fegato

Seguendo un regime alimentare sano e salutare, anche il fegato potrebbe stare meglio. Parliamo di uno degli organi più importanti del nostro corpo, che svolge diverse funzioni. Interverrebbe non solo nella digestione, ma sarebbe anche utile per eliminare le tossine, produrre la bile, ecc.

Proprio per queste sue importanti funzioni, è necessario prendersene costantemente cura. Evitiamo il fumo, il consumo di alcool, i cibi fritti e lo stress. Inoltre, sarebbe opportuno limitare l’uso del sale e dello zucchero.

Il fegato è un organo molto delicato ma che spesso sottovalutiamo. La scelta degli alimenti sarebbe, quindi, fondamentale per il suo benessere e per la sua corretta funzionalità.

È incredibile come 3 pesci super economici siano in grado di salvaguardare il fegato

Esisterebbero dei cibi in grado di non appesantire il fegato. Pensiamo all’olio di oliva, al cardo mariano, al cavolo cappuccio, ecc.

Ma anche il pesce potrebbe darci una grossa mano. E in particolare il consumo di quello azzurro come alici, sardine e sgombro.

Ma vediamo in dettaglio.

Le alici sono pesci di acqua salata e di piccole dimensioni. Hanno un corpo affusolato e un muso dalla forma appuntita. I suoi benefici maggiori riguardano la presenza degli omega 3, in grado di agire positivamente su cuore e arterie. Le alici avrebbero un’azione antinfiammatoria e sarebbero una buona fonte di proteine. Inoltre, apporterebbero all’organismo vitamine e minerali.

Benefici e proprietà della sardina e dello sgombro

Anche la sardina, come l’alice, ha un corpo affusolato ma ovale e presenta delle squame appuntite sul ventre. Questo pesce avrebbe delle proprietà antiossidanti e sarebbe ricco di omega 3. Proprio questi acidi grassi agirebbero sul colesterolo.

Infine, lo sgombro è un pesce che può arrivare ad una lunghezza di 50 cm. Le sue carni sono molto saporite e ricche di acidi grassi. In cucina è molto versatile e può essere preparato in diversi modi.

Le sue proprietà sarebbero davvero tante. La presenza della vitamina D aiuterebbe le ossa, mentre i grassi buoni contribuirebbero ad abbassare il colesterolo. Inoltre, aiuterebbe a migliorare la salute del cuore e del fegato, in particolare in presenza di steatosi epatica.

È incredibile come 3 pesci super economici siano dei veri e propri toccasana per il fegato. Ma ricordiamo sempre di consultare il medico di fiducia per qualsiasi chiarimento.