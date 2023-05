Gambe lisce e morbide, senza puntini e imperfezioni? Fai quello che fa Victoria Beckham

Hai problemi a depilare le gambe perché cerette e rasoi non ti soddisfano? Sei stufa di irritazioni e della ricrescita perennemente visibile dei peli? Prova a fare la stessa scelta di Victoria Beckham.

La stagione estiva sembra quasi stia arrivando in anticipo, tanto si sono alzate le temperature. È quindi giunto il tempo di mettere via jeans e pantaloni. E fare spazio a un abbigliamento più leggero e a gonne che lascino scoperte le gambe, in attesa del costume. Ma che disastro pensare a depilarsi! In inverno le hai trascurate e prendere un rasoio in fretta e furia potrebbe crearti dei problemi. Come ad esempio un risultato imperfetto, puntini rossi, prurito e bruciore. Anche una ceretta di fretta potrebbe crearti arrossamenti. Non pensiamo, poi, alla ricrescita dei peli che potrebbe ripresentarsi molto in fretta. Se vuoi gambe lisce spettacolari, scegli il metodo di epilazione preferito da Victoria Beckham.

Gambe lisce e morbide? Scegli l’epilazione laser

Victoria Beckham ha dichiarato di affidarsi all’epilazione laser per le sue gambe sempre perfette. La cantante e imprenditrice ha svelato di aver abbandonato da molto tempo l’uso della ceretta o del rasoio in favore di questo metodo. Che le permette di avere sempre delle gambe lisce e morbide, spettacolari e senza neanche l’ombra di accenno di un pelo. Ma di che cosa si tratta esattamente?

Che cos’è e i vantaggi

L’epilazione laser è una tecnica che punta a risolvere il problema della ricrescita dei peli alla radice, nel vero senso della parola. Mira, infatti, alla distruzione del bulbo associato al follicolo pilifero. Ciò avviene grazie all’utilizzo del laser, una energia luminosa a variabile lunghezza d’onda che bersaglia la melanina nel bulbo.

Un trattamento a epilazione laser per risolvere il problema dei peli sulle gambe offre molti vantaggi. Gli effetti sono durevoli nel tempo e la pelle diventa più liscia. Grazie all’epilazione laser si eludono poi i rischi di follicoliti, infiammazioni, peli incarniti e sottopelle, cisti.

Epilazione laser controindicazioni: ce ne sono?

Dunque, Victoria Beckham ha scelto l’epilazione laser per risolvere una volta per tutte il problema dei peli sulle gambe. E pare che i vantaggi siano diversi, come abbiamo visto. Ma esistono anche delle controindicazioni?

Possiamo dire che gli effetti collaterali possono essere rari, per cui potrebbe essere opportuno, in caso di dubbi, effettuare una prova preventiva su una piccola porzione di pelle. In questo modo, si potrebbe verificare l’eventuale comparsa di reazioni. È inoltre sconsigliabile esporsi al sole a seguito del trattamento ed evitarlo su gambe abbronzate.