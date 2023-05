Costumi da bagno per chi ha il seno piccolo: 5 modelli economici che imbottiscono e regalano una taglia!

Voglia di mare ma non sai ancora quale costume scegliere? Ecco 5 modelli perfetti per chi ha poco seno. Li trovi in vendita a un buon prezzo e, una volta indossati, valorizzeranno appieno le tue forme. Vediamo le migliori proposte dell’estate 2023 che scacceranno il timore di mostrarsi in spiaggia.

Un seno particolarmente piatto potrebbe creare qualche disagio in chi lo porta, soprattutto quando bisogna svestirsi. Quando si va in spiaggia è inevitabile restare in costume e dover mostrare, così, i propri difetti. Eppure, sappi che le piccole taglie non sono più un problema al giorno d’oggi. Anche i Vip sono fieri di portarle, tanto che le mettono in risalto con l’abbigliamento ai galà o sulle passerelle. In ogni caso, potresti comunque non sopportare la mancanza di volume laddove metti il reggiseno. Se così fosse, potresti porvi rimedio scegliendo i costumi che sostengono il seno e lo fanno sembrare più grande. In questo senso, il bikini push up sembra la soluzione sulla quale puntare anche per l’estate 2023.

Costumi da bagno per chi ha il seno piccolo: il push up per riempire con stile

Il costume push up è studiato per dare l’impressione di aver un petto più prosperoso. Il seno ne guadagna in dimensioni, ma non appare mai eccessivamente vistoso. Merito dell’imbottitura con o senza ferretto, che lo sostiene alla perfezione. Se sei particolarmente magra puoi puntare addirittura su un modello super push up, che imbottisce ulteriormente.

Per sfruttare al meglio questo tipo di costume è importante stringerlo nel modo giusto. Con una chiusura troppo morbida, infatti, il rischio è quello di perdere il tipico effetto gonfio e annullarne i vantaggi. Inoltre, presta attenzione anche alla combinazione col pezzo inferiore. Gli slip sgambati sono ideali per risaltare il lato B. Quelli a vita alta, al contrario, nascondono meglio e donano un certo stile vintage.

5 costumi sotto i 30 euro per tutti i gusti

I negozi fisici e online vantano un’offerta molto variegata. Per filtrare la ricerca, ti proponiamo cinque modelli di costumi da bagno per chi ha il seno piccolo che non costano un’esagerazione. Il primo è il bikini super push up di JFAN, che puoi trovare a soli 9,99 euro.

Di ottima fattura è anche il bikini a fantasia di VOQEEN, in vendita a 22,99 euro. Se hai un debole per i costumi a fascia, il top bikini senza bretelle di BOOHOO farà al tuo caso. Il prezzo varia dai 7 ai 9 euro, in base al modello. Il triangolo push up Ylenia di YAMAMAY, invece, infonde un tocco tropicale per circa 29,95 euro. Infine, di JFAN ti consigliamo anche il trikini con cut out e imbottitura push up: costa 20,99 euro.