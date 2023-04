Donne belle in costume da bagno a 50 anni: scegli quello che indossa Halle Berry

Donne belle in costume da bagno come Halle Berry-dal profilo Instagram halleberry

Si può essere ancora belle in costume da bagno quando si supera la soglia di una determinata età? Certamente, e attrici come Halle Berry lo dimostrano. I segreti, però, non sono soltanto la dieta e la palestra: bisogna saper scegliere il modello giusto.

Mancano pochi mesi alla prova costume e c’è già chi potrebbe essere portata a preoccuparsi. Come chi ha rimandato di giorno in giorno la dieta o chi non si è dedicata troppo all’attività fisica. C’è anche chi ha superato i 50 anni e inizia a sentirsi quasi come inadeguata alla spiaggia, preferendo le vacanze in montagna. Questo, però, è sbagliato, perché si può essere belle in costume anche e ancora dopo i 50 anni. Come dimostrano star internazionali come Halle Berry.

Donne belle in costume da bagno solo se giovani? Certamente no

L’attrice Halle Berry ha da tempo superato la soglia dei 50 anni ma continua a essere bellissima. Lo dimostrano le varie foto che si possono scorgere sui suoi profili social, che non mancano di mostrarla anche nei momenti di relax. E quando indossa un costume da bagno al mare. Di recente, l’attrice ha sfoggiato un vedo non vedo, coperto da un ampio pareo a maniche lunghe. 2 anni fa dimostrò ai fans che il bikini non ha età, postandone una foto con uno arancione. Quasi uguale a quello che la rese famosa come Bond girl.

Certo, sul fisico di Halle giocano molto anche dieta e palestra e qualcuno può anche pensare alla genetica. In realtà, si può essere splendide in costume a 50 anni anche solo puntando sul modello giusto.

Bikini over 50: come scegliere quello giusto

Dopo i 50 anni si deve per forza rinunciare al mare e alla piscina e scegliere la montagna? Optare per un costume intero e coprente? No. Halle Berry ci insegna a puntare innanzitutto su un modello che valorizza il fisico. E se il fisico non è proprio in forma, l’attrice ci offre, come detto, lo spunto di un pareo al ginocchio a maniche lunghe, da indossare sul costume. Corredato, infine, da un elegante cappello di paglia.

Tornando al costume, le over 50 possono optare per un pezzo inferiore che copra la pancia ma scopra i fianchi. Per il pezzo superiore ottimo un reggiseno con spalline spesse a fascia, che si legano dietro al collo. Donne belle in costume da bagno? A 50 anni meglio la tinta unita in toni scuri, come nero o marrone, rispetto al fiorito a fantasia, che invecchia e non dona.