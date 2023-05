Abito per invitata matrimonio primavera a meno di 20 euro. Il colore perfetto lo suggerisce Letizia Ortiz

Hai ricevuto un invito per un matrimonio e non vuoi spendere un capitale per l’abito? Niente paura! In questo articolo ti consiglio vari modelli di abiti adatti ad una invitata al matrimonio molto economici e nel colore più cool del momento, sfoggiato dalla regina consorte di Spagna, Letizia Ortiz.

La primavera è la stagione dei matrimoni e delle cerimonie come cresime, battesimi e comunioni. In questo periodo, molte saranno alle prese con una pioggia di inviti. In queste situazioni, il problema primario e più comune riguarda l’outfit da sfoggiare. Oggigiorno, essere invitati ad un matrimonio è quasi un dispetto. Si tratta infatti di una spesa importante imprevista che, in questi tempi di forte crisi generale, pesa non poco sul bilancio famigliare. Se con il regalo non si può lesinare troppo per non fare brutta figura, con il look si riesce a risparmiare. Come meglio vedremo, infatti, è possibile trovare un abito per invitata matrimonio primavera a meno di 20 euro.

Invitata per le cerimonie: ecco il colore più cool della primavera 2023

Per quanto riguarda il look, il galateo prevede che le invitate ad un matrimonio non vestano di bianco, di nero e neppure in altri specifici colori. Per andare sul sicuro, potremmo optare per la tinta del momento. L’ha sfoggiata di recente Letizia Ortiz, la bellissima moglie del re di Spagna, Filippo VI, in occasione del Congresso Internazionale della lingua spagnola tenutosi a Cadice. Letizia di Spagna ha indossato un abito del marchio sivigliano Cho Atelier. Uno splendido abito color glicine, perfetto sia per le occasioni più formali ed eleganti che per le cerimonie, come appunto il caso di un matrimonio di primavera/estate.

Il vestito indossato dalla regina di Spagna è estremamente raffinato, nella sua semplicità. Dal taglio diritto, l’unico dettaglio che lo caratterizza è un nodo centrale che delinea la scollatura. La gonna midi ha uno spacco centrale e le maniche lunghe sono leggermente marcate da un motivo a sbuffo. Letizia di Spagna ha optato per un outfit monocolore. Anche la borsetta infatti era color glicine. Mentre ai piedi, la Ortiz ha indossato un paio di décolleté modello slingback color nude.

Abito per invitata matrimonio primavera a meno di 20 euro

L’outfit sfoggiato da Letizia Ortiz si può definire di una raffinatezza sublime. Molto indicato per una cerimonia nella bella stagione, lo si può facilmente replicare spendendo una cifra a dir poco ridicola. Sul noto shop online Shein ci sono tantissime proposte in grado di accontentare tutti i gusti e gli stili.

Cominciamo da un bell’abito lilla con scollatura a cuore, che costa appena 17.00 euro. Ancora più economico è il completo costituito da top corto con orlo a fessura e gonna a tubino, sempre in rigorosa tinta lilla. Si trova su Shein alla modestissima cifra di 12.00 euro. Più particolare l’abito monospalla con gonna lunga con ampio spacco laterale. Ha un costo di 19.00 euro. Per chi infine ama farsi notare per uno stile meno tradizionale, sempre su Shein si trova una tuta con corpetto monospalla e pantaloni a zampa larga. Il bordo sulla spalla è caratterizzato da una balza che crea volume. Economico anche questo modello, che costa appena 21.00 euro.