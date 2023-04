3 colori di moda per la primavera estate 2023, uno lo ha già indossato Chiara Ferragni anticipando la tendenza

Quali sono i colori di tendenza per la moda donna di questo periodo? Eccone tre molto particolari e da scegliere per il proprio look, uno è già stato portato dall’influencer e imprenditrice che, come sempre, anticipa le tendenze.

La stagione in corso, più calda, ti spinge certamente a cambiare il tuo modo di vestire. Ma il tutto non deve essere casuale. Vuoi, infatti, sentirti più bella e, soprattutto, alla moda? Allo scopo, vuoi magari conoscere bene quelli che sono i colori che fanno più tendenza ora per l’abbigliamento primaverile. E il cui utilizzo proseguirà per quello estivo. Ne indichiamo 3 in particolare, parlando delle tonalità che vanno per la maggiore. Devi sapere che una di queste è già stata anticipata in passerella da Chiara Ferragni.

3 colori di moda ora: il primo è il blu elettrico

Il primo colore di tendenza, e che non puoi mancare di indossare per la primavera estate, è il blu elettrico. Le recenti sfilate lo hanno esaltato, probabilmente anche sulla scia del successo del film Avatar, per le cui scene e personaggi è il tono predominante. Il blu elettrico è acceso, vivace, futurista, impossibile da non notare. Perfetto per l’abito lungo da sera o per la canottiera estiva da abbinare a un pantalone bianco.

L’arancione

Dopo lo sguardo al futuro del blu elettrico passiamo alla vivacità di una giornata attuale e solare con l’arancione. È questo, infatti, il secondo colore di tendenza per l’abbigliamento femminile di quest’anno.

Indosso riempie di solarità, è molto ideale per il fine primavera inizio estate, perfetto per top e t-shirt, ma anche per abiti lunghi e leggeri da giorno, per copri costume o per pantaloni. A questi ultimi si può abbinare una camicia bianca a fiori con cappello di paglia oppure la citata in precedenza canottiera blu elettrico.

Il nude

Il terzo colore di moda ora è la vera e propria novità del 2023. Non è proprio facile definire esattamente il tono perché più che un colore si tratta, in realtà, di un non colore. Stiamo parlando del nude, sdoganato alle sfilate recenti ma anche tempo addietro. Lo ha infatti indossato Chiara Ferragni alla sfilata di Dior lo scorso febbraio a Parigi, anticipando come sempre la tendenza. E portando una canotta in nero trasparente che ha lasciato poco all’immaginazione.

La moda urbana, nella nuova stagione, trasforma il nude in meno aggressivo ma sempre sensuale, rendendolo un colore neutro e raffinato. Le più spregiudicate possono osare un total look o un vedo non vedo superiore per le serate estive. Ecco, dunque, quali sono i 3 colori di moda perfetti per questa stagione.