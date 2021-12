Le frittelle di alghe sono un grande classico delle cene fast, per la preparazione di apertivi veloci e gustosi. Acquistabili già pronte al supermercato sembrerebbero essere la soluzione più veloce e gustosa per una cena improvvisata.

Possiamo però pensare di preparare delle frittelle velocissime e molto salutari, senza rinunciare al gusto ed impiegando pochissimo tempo. Stiamo parlando delle frittelle di zucca.

Un’ottima idea da portare in tavola quando si è di corsa, ideali come salvacene per un piatto bilanciato e adatto a tutti, anche ai vegetariani. Inoltre sono molto amate dai bambini per il loro sapore dolce arricchito dal parmigiano, creando un mix di sapori inebriante e gustosissimo.

Frittelle di zucca gustosissime senza lievito facili e pronte in 5 minuti per una cena leggera e veloce

Si preparano in pochissimi minuti, non prevedono lievitazione e sono davvero molto gustose. Ideali anche come aperitivi, da utilizzare come sfiziosi antipasti o come secondi piatti accompagnate da verdure.

Frittelle di zucca

Ingredienti per 10 frittelle:

300 grammi di polpa zucca;

1 cipolla delicata;

2 uova;

100 grammi farina di farro;

80 grammi parmigiano reggiano;

1 cucchiaio di lievito istantaneo;

Timo, prezzemolo, rosmarino;

Sale, pepe e olio q.b.

Procedimento

Lavare e pulire la zucca, asciugare e grattugiarla con l’aiuto di una grattugia o di una mandolina. Con la carta assorbente continuare ad asciugare la zucca grattugiata per eliminare l’acqua in eccesso.

In una ciotola riporre la zucca e la cipolla precedentemente affettata o ridotta in pezzettini. Aggiungere formaggio, uova, pepe, le erbe aromatiche e mescolare bene. Unire la farina e il lievito e mescolare di nuovo. Procedere immediatamente alla cottura.

In una padella antiaderente riscaldare un goccio d’olio d’oliva e posizionare l’impasto a cucchiaiate nell’olio. In questo modo otterremmo all’incirca 10 frittelle. Lasciar cuocere per 4 minuti e girarle fino a doratura. Scolarle e riporle su un foglio di carta assorbente da cucina. Servire subito ancora calde.

Se si preferisce è possibile fare le frittelle di zucca al forno, basterà riporre l’impasto in una teglia foderata con carta da forno e cuocerle per 20 minuti a 180 gradi.

Ecco dunque, le frittelle di zucca gustosissime senza lievito facili e pronte in 5 minuti per una cena leggera e veloce.

Questa è solo una di tante ricette. Ad esempio, come queste altre frittelle croccanti e saporite pronte in meno di 10 minuti e preparate con un ingrediente segreto.

Alternative gustose

È possibile utilizzare la zucca che preferiamo a seconda dei nostri gusti. Quella perfetta sembrerebbe essere la zucca Delica, perché più asciutta e pastosa, ideale proprio per la preparazione di ricette come le frittelle. Ed è altresì possibile sostituire il parmigiano con il formaggio che si preferisce.