Spesso ci innamoriamo di alcuni capi, che però non sono esattamente quelli che ci stanno meglio una volta indossati. Ad esempio il cappotto lungo è un capo molto desiderato, però chi non è particolarmente alto dovrebbe evitare di indossarlo, perché tende a schiacciare la silhouette. Scegliamo, invece, un cappotto corto come il caban, che metterà in mostra le gambe e quindi slancerà la silhouette. Ma ci sono alcuni trucchi per ogni tipo di fisico ed ecco come valorizzare il fisico a triangolo anche a 50 anni e gli errori da non fare. Sono tantissime le star che hanno questa tipologia di fisico e grazie ai loro stylist riescono a creare dei look che nascondono un pochino questa particolarità. Ad esempio Kim Kardashian è una di queste personalità, che presenta un fisico a triangolo, ma anche la pop star Jennifer Lopez.

Il fisico a triangolo

Ci sono due tipologie di fisico a triangolo, quello normale e quello rovesciato. Quello che affronteremo oggi è quello normale. E significa avere il torace e il seno piccolo con il fisico che si va poi ad allargare su gambe e sedere. Il triangolo rovesciato è invece l’opposto: ovvero spalle e seno grande, vita e sedere piccolo.

Ecco come valorizzare il fisico a triangolo anche a 50 anni e gli errori da non fare

Dunque la prima cosa da evitare è indossare le T-shirt che cadono lunghe sui fianchi, perché andranno ad allargare la figura e ad abbassarla. La cosa migliore da fare è, invece, mettere un pantalone a vita alta e la maglietta al suo interno.

Per quanto riguarda il pantalone evitiamo il jeans troppo stretto, il famoso skinny. Questo, infatti, andrà a porre un accento sulla parte alta rendendola voluminosa. Possiamo, invece, scegliere dei pantaloni a palazzo, a gamba larga o flare. Se poi vogliamo alzare la silhouette, possiamo abbinarli a un bel tacco. Evitiamo anche le gonne troppo strette, preferiamo invece le gonne a ruota a vita alta. Queste andranno a snellire le gambe, scivolando dolcemente sul bacino. Anche in questo caso, se lo vogliamo, possiamo usare un tacco per alzare la silhouette. Evitiamo, però, gli ankle boot perché spezzano la lunghezza della gamba. Preferiamo una décolleté classica che crea una linea unica con la gamba.

Ed ecco allora qualche consiglio per chi possiede questo tipo di fisico. Consigli che possiamo mettere in pratica in qualsiasi momento. Soprattutto ora che abbiamo pranzi e cene di Natale.

