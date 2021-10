La zucca è un ortaggio dalle mille proprietà benefiche tipicamente invernale. In realtà la ritroviamo sul banco di frutta e verdura per un lungo periodo fino ad aprile inoltrato.

Base di numerose ricette la zucca è un alimento versatile, per il suo sapore dolce ma neutro che può essere utilizzato per preparazioni salate ma anche dolci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Andranno a ruba queste croccanti e saporite frittelle, pronte in meno di 10 minuti e preparate con un ingrediente segreto.

Quella di oggi è una ricetta della tradizione ideale da servire come aperitivo, antipasto o secondo. Le frittele di zucca, sono un piatto molto goloso, una preparazione facile da realizzare, con un tempo medio di 10 minuti, ed un costo economico. Le frittelle di zucca si possono personalizzare e rendere più saporite con l’aggiunta di spezie e aromi.

Frittelle di zucca senza lievitazione

Ingredienti per 4 persone:

350 di zucca;

2 uova;

30 g di parmigiano;

4 cucchiai di farina;

sale e pepe, prezzemolo q.b.;

noce moscata q.b.;

olio d’oliva.

Procedimento

Pulire la zucca eliminare la scorza e i semi. Grattugiare la zucca e metterla in una ciotola capiente. Aggiungere le uova, il prezzemolo, la farina, il sale e il pepe ed il parmigiano grattugiato.

Con l’aiuto di due cucchiai formare delle frittelle e immergerle nell’olio bollente. Cuocere le frittelle fino a doratura, scolarle e riporle su carta assorbente.

Variante dolce

Le frittelle di zucca possono essere realizzate anche nella variante dolce. In questo caso basterà frullare la zucca cotta, con lo zucchero, la scorza d’arancia e la farina con l’aggiunta di lievito per dolci.

Frittelle di zucca dolci

Ingredienti

250g di farina;

3 uova;

150 g zucchero;

500 g di zucca;

8g di lievito;

scorza d’arancia.

Procedimento

Una volta cotta mettere la zucca in un mixer, unire zucchero, uova, scorza d’arancia. Frullare il tutto e versare il composto in una ciotola. Aggiungere la farina e il lievito; mescolare fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo ed inserire in una sac à poche. Riscaldare l’olio in una padella e formare delle frittelline direttamente nell’olio, da staccare con l’aiuto di un coltellino. Cuocere fino a doratura; scolare le frittelle e riporle su un foglio di carta assorbente. Spolverare con dello zucchero a velo e servire le frittelle ancora calde.

Consigli utili

Per ottenere un impasto liscio ed omogeneo evitare di impastare a lungo e lasciar riposare in un luogo fresco e asciutto per 15 minuti.

Abbiamo spiegato perchè andranno a ruba queste croccanti e saporite frittelle, pronte in meno di 10 minuti e preparate con un ingrediente segreto. Chi seguirà questa ricetta sicuramente si leccherà i baffi e le dita.