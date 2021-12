Le festività sono sempre più vicine e quella ai regali è una vera corsa contro il tempo. Cosa regalare a un amico, un compagno, una moglie o alla famiglia? Tutto assume l’aspetto di una scommessa che è impossibile perdere per non fare una brutta figura.

Chi cerca un regalo sfizioso e originale deve assolutamente pensare a queste letture per ogni gusto. Dunque, non solo profumi e gioielli, questi 5 libri sono il regalo che tutti vorrebbero ricevere sotto l’albero di Natale perché adatti a ogni gusto letterario. Dai romanzi, ai gialli e alla lettura comica, impossibile non accontentare proprio tutti. Ovviamente, si tratta solo di possibili esempi, perché quello dei libri è un vero oceano da cui attingere per il regalo perfetto.

Attenzione sempre alla categoria

Categoria e genere letterario rivestono tantissima importanza. Non tutti amano leggere, magari, i grandi classici ed esiste chi trova difficoltà a finire un libro poliziesco. Quindi, è sempre bene considerare il gusto della persona che riceverà il libro in regalo.

Nella categoria narrativa moderna e contemporanea troviamo “Il grembo paterno”, di Chiara Gamberale. Si tratta della storia di 2 rapporti di Adele. Il primo è quello nei confronti del suo uomo e l’altro quello verso il padre. Una trama avvincente narrata con voce potente e sicura.

La seconda proposta appartiene più al genere Thriller-Giallo e alla narrativa straniera. Si tratta del libro dal titolo “La spia che mi ha amata” di Ian Fleming. Questo è un romanzo sperimentale, raccontato proprio dalla parte delle spie.

Non solo profumi e gioielli, questi 5 libri sono il regalo che tutti vorrebbero ricevere sotto l’albero di Natale

Chi ama le trame che sono un’altalena di emozioni amerà ricevere in regalo libri come “Lesioni personali” di Margaret Atwood. Si tratta di una narrativa straniera tradotta in italiano, che racconta di una giornalista di Toronto che si trova in una vicenda di traffico d’armi. Il suo tentativo era, invece, quello di trovare pace e serenità.

In particolare per un pubblico più giovane, il libro “L’amore ti trova sempre” dell’autore Francesco Sole è una sorpresa della narrativa italiana. Ambientato durante una festa in maschera, Giulia trova finalmente l’amore quando, per una volta, decide di pensare a se stessa.

Libri come “L’ombra del bastone” di Matteo Corona sono, invece, la scelta perfetta per gli amanti di fumetti e graphic novels. Una vicenda arricchita in chiave fumettistica e veramente travolgente.

