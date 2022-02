Una formidabile torta al cioccolato che si presenta con una friabile crosticina esterna, molto facile e semplice da preparare, gradita da grandi e piccini.

La caprese è un vero e proprio simbolo della tradizione campana, nata da un errore in cucina, infatti fu preparata senza l’aggiunta della dose di farina.

Torta che per il suo profumo e la sua scioglievolezza è perfetta in qualsiasi occasione.

Friabile e croccante fuori, leggera e morbida dentro ecco l’irresistibile caprese che si scioglie in bocca al primo boccone

Vediamo gli ingredienti

250g di farina di mandorle o mandorle tostate tritate finemente;

150g di burro a temperatura ambiente;

200g di zucchero;

250g di cioccolato fondente;

5 uova medie;

un pizzico di sale;

un cucchiaio di rum;

vanillina;

zucchero a velo q.b.

Ecco il procedimento

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria, mettere da parte e far raffreddare. Montare gli albumi a neve. In una ciotola mescolare il burro con lo zucchero e il pizzico di sale.

Unire i tuorli amalgamando bene. Aggiungere poi il cioccolato fuso e gradualmente la farina di mandorle.

In ultimo unire i bianchi girando con una spatola dal basso verso l’alto per non farli smontare.

Lavorare l’impasto fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Imburrare ed infarinare uno stampo a cerniera di 22cm. Far cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40/45 minuti.

Fare la prova stecchino, è molto importante che l’interno risulti umido e non asciutto.

Regolarsi sempre in base al proprio forno. Per avere un’ottima caprese dal cuore morbido, la torta non deve cuocere troppo, si correrebbe il rischio di farla venire troppo secca.

Quando la torta sarà completamente fredda, toglierla dalla tortiera e spolverizzarla con lo zucchero a velo. Insomma, un’irresistibile caprese , friabile, croccante, leggera e morbida che ci farà fare di sicuro un figurone con gli ospiti.

