I dessert sono quei dolci al cucchiaio ideali in qualsiasi occasione, per feste, eventi importanti o per semplici cene con amici.

Il perfetto modo per chiudere un pasto in bellezza, è proprio con un fresco e goloso dolce al cucchiaio.

Che sia presentato in un elegante e colorato vassoio o in deliziosi bicchierini trasparenti, che lasciano intravedere tutta la bontà, il semifreddo è davvero insostituibile.

Irresistibilmente buono e goloso, il semifreddo perfetto e ideale in qualsiasi periodo dell’anno, con mandorle ed amaretti senza cottura.

Un dolce molto semplice e pratico che si può preparare in largo anticipo conservandolo in freezer .

Inoltre le mandorle e gli amaretti regalano profumi e sapori davvero irresistibili.

Vediamo gli ingredienti

a) 250g di biscotti secchi;

b) 100g di burro;

c) 300g di ricotta di pecora o mascarpone;

d) 100g di amaretti e altri 5/6 per la decorazione;

e) 300g di panna da montare;

f) 100g di mandorle intere;

g) 50g di mandorle in scaglie per la decorazione;

h) 1/2 bicchierino di amaretto di Saronno(facoltativo)

i) 50g di zucchero semolato.

Innanzitutto mettere 50g di zucchero semolato in una padella con qualche cucchiaio di acqua.

Lasciar sciogliere fino ad ottenere una sorta di sciroppo, aggiungere le mandorle.

Far cuocere per 10 minuti fino alla duratura.

Farle raffreddare e frullarle finemente in un mixer.

Unire l’amaretto di Saronno.

Per una versione più veloce, le mandorle possono essere anche solo tostate al forno e poi frullate.

Per la base

Tritare i biscotti con gli amaretti finemente nel mixer.

Unite il burro sciolto, mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Foderare con la pellicola uno stampo da plumcake oppure tanti piccoli bicchierini o stampini di allumino.

Versare il composto e compattare con il dorso di un cucchiaio.

Lasciar riposare in frigorifero una mezz’ora.

Per la crema

Amalgamare la ricotta con qualche cucchiaio di zucchero semolato.

Mettere da parte.

Montare a neve ferma la panna ed unire al composto di ricotta, mescolando dal basso verso l’alto.

Si può sostituire la ricotta con il mascarpone.

Aggiungere le mandorle tritate amalgamando bene.

Versate il composto ottenuto sulla base dei biscotti, livellare bene e decorare con scaglie di mandorle e qualche amaretto.

Coprire con la pellicola e mettere nel freezer per diverse ore.

Togliere dal freezer 30 minuti prima di servire.

Un dolce semplicissimo, senza cottura, molto gradevole che lascerà tutti a bocca aperta.