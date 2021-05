Una torta facile, fragrante e veloce da preparare, ideale per chi ha poco tempo o non ha voglia di sporcare utensili e scodelle, ma vuole fare comunque bella figura con un dessert goloso.

I dolci facili e veloci da fare in casa anche se non sono complicati e non richiedono troppi passaggi, riescono a regalare grandissimi risultati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un classico intramontabile della cucina italiana è la torta di mele, un perfetto dessert soffice dal sapore delicato, che regala una consistenza umida e un inconfondibile profumo.

Ed ecco che il pan di mele è la torta perfetta con mele frullate, che si prepara in brevissimo tempo, non richiede lavorazioni lunghe o elaborate. Basta semplicemente l’utilizzo di un frullatore.

Un dessert molto simile alla torta di mele solo che questa ricetta prevede l’uso delle mele frullate direttamente con il resto degli ingredienti.

2 mele, un frullatore e 5 minuti per questa soffice e profumata delizia da far leccare i baffi a tutti coloro che la mangiano, vediamo cosa serve.

Ingredienti

a) 2 mele rosse o gialle;

b) 250g di farina;

c) 150g di zucchero;

d) 2 uova;

e) 80 g di burro;

f) una bustina di lievito;

g) una bustina di vanillina;

h) 1/2cucchiaino di cannella facoltativo;

i) zucchero q.b. per la superficie;

Procedimento

Lavare accuratamente le mele, se biologiche lasciare la buccia, togliere solo il torsolo, tagliare a pezzetti e mettere da parte in una ciotola.

In un frullatore abbastanza capiente versare le uova con lo zucchero, unire il burro a temperatura ambiente e frullare per qualche minuto fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungere la farina setacciata con il lievito, la vanillina e la cannella, azionare nuovamente.

Unire i pezzetti di mela frullando bene il tutto.

Ecco pronto il composto. Davvero sensazionale!

A questo punto versare il composto in uno stampo di 20/22 cm circa imburrato ed infarinato, cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40/45 minuti circa. Controllare la cottura con uno stecchino.

Appena sarà intiepidito cospargere la superficie con lo zucchero a velo.

Buon appetito!

Ecco quindi, 2 mele, un frullatore e 5 minuti per questa soffice e profumata delizia da far leccare i baffi a tutti coloro che la mangiano. Una vera e propria bontà.

Approfondimento

Una super golosa crostata