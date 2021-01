Oramai la nutella accompagna la nostra vita quotidiana. In ogni dispensa troviamo quasi sempre questo alimento. La crema oltre ad essere spalmata su pane, biscotti o fette biscottate è diventata ingrediente di diverse pietanze e dolci. Oggi spieghiamo come fare una golosa e morbida sbriciolata alla nutella.

È un dolce facile e veloce, giusto per tutte le occasioni e che piace molto ai bambini. Perfetto da servire anche come fine pranzo.

La pasta frolla è molto morbida e friabile, ospita un ripieno di nutella che delizia il palato dei più ghiotti.

Passiamo subito alla preparazione.

Ingredienti

a) 600 g di farina;

b) 3 tuorli d’uovo;

c) 200 g di burro;

d) 200 g di zucchero;

e) una bustina di lievito vanigliato per dolci;

f) un pizzico di sale

g) mezzo bicchiere di latte;

h) barattolo della nutella.

Procedimento per cucinare una golosa e morbida sbriciolata alla nutella

Prima di tutto bisogna setacciare la farina, per poi unire al centro i tre tuorli d’uovo, il burro a temperatura ambiente, lo zucchero, un pizzico di sale, il lievito e gradualmente versare il latte.

Amalgamare lentamente il tutto fino ad ottenere un impasto morbido e liscio.

Lasciate riposare per qualche minuto.

Intanto foderare uno stampo con la carta da forno o in sua mancanza, basta semplicemente imburrare la teglia dal diametro di 28 cm circa.

Stendere poco più della metà dell’impasto aiutandosi con le mani, lasciando almeno 1 cm di bordo di pasta frolla.

Ora versare tutta la nutella, magari fatta ammorbidire a bagnomaria. Risulterà così più semplice versarla nella teglia.

A questo punto prendere piccole parti d’impasto e sbriciolarlo con le dita. Ci si può aiutare con la farina.

Ricoprire interamente la base, in questo modo la nutella rimarrà sempre morbida.

Cuocere la sbriciolata in forno statico a 180 gradi per 30/40 minuti oppure regolarsi in base al forno.

Lasciarla raffreddare e infine, servire con una bella spolverata di zucchero a velo.

Si può conservare e mangiare anche per diversi giorni.