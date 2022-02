Se siamo alla ricerca di guadagni, questo articolo fa proprio al caso nostro. Infatti, negli armadi più nascosti di casa nostra o negli angoli più bui delle nostre cantine possono nascondersi dei veri e propri tesori.

Per grazia divina in passato non li abbiamo gettati va e la mania delle nostre nonne di tenere tutto può rivelarsi una grandissima fonte di ricchezza. Infatti, se passa un po’ di tempo, alcuni oggetti anche di uso comune possono cominciare ad acquisire un valore di mercato anche alto.

Senza andare a vendere i gioielli di famiglia, possiamo davvero tirar su un bel gruzzoletto. In particolare, controlliamo a casa o in cantina questi oggetti vecchi di uso comune, dato che ora ci potrebbero dare grandi soddisfazioni.

Vinili e giochi

Sui vinili la moda ora ha cambiato corso.

Infatti, nelle maggiori città europee avere i vinili in casa sta diventando un simbolo di ascesa sociale e dunque moltissime persone stanno ricominciando a comprarli.

Per alcuni vinili le persone sono disposte anche a pagare prezzi da capogiro: un esempio su tutti è l’album di David Bowie “Diamond Dogs” del 1974. Il Lettore deve sapere che quell’album ha un valore di mercato che supera i tremila euro.

Alcuni tabloid inglesi hanno riportato, poi, che l’album dei Beatles “White Album” supera i settecento mila euro.

Oltre ai vinili, però, possiamo andare a controllare la nostra stanza di quando eravamo bambini o adolescenti. Infatti, esistono dei videogiochi che gli amatori pagano a prezzo d’oro. Alcuni esempi sono il famosissimo Little Samson per la consolle Nintendo, che se abbiamo in versione originale si aggira attorno ai mille euro.

Altre idee sono Super Mario RPG e Chrono Trigger. Attualmente, uno dei videogiochi più cari scambiati su internet è, invece, Gamma Attack, che supera i cinquanta mila euro.

Controlliamo a casa o in cantina questi oggetti vecchi di uso comune perché oggi potrebbero valere una fortuna

Nelle soffitte delle nonne, invece, potremmo trovare delle vecchie sedie a dondolo in vimini e legno. Se ne troviamo una non dovremmo subito metterla in vendita: prima facciamocela stimare da un professionista, perché potrebbe valere una fortuna.

D’altra parte, anche i fumetti di quando eravamo bambini ora costano moltissimo. Controlliamo bene su vari siti il loro valore attuale prima di metterli in vendita. Se abbiamo delle collezioni complete, allora il loro prezzo salirà ulteriormente.

Infine, anche insegne, poster, salvadanai e bigiotteria vecchia possono valere molto. Controlliamo e cerchiamo di vendere tutto al giusto prezzo.

