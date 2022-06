Fresco e dissetante, è questo il sorbetto più amato dell’estate e che si prepara in soli 10 minuti usando un frutto tipico della stagione

Cosa c’è di meglio di una granita o di un sorbetto per resistere al caldo estivo? Il gusto più famoso è sicuramente il limone, ma in realtà questi dessert si possono preparare anche con molti altri frutti. In questa guida vedremo come preparare un sorbetto fresco e dissetante usando il cocomero.

Quest’ultimo è uno dei frutti più amati della stagione estiva e per tanti validi motivi: è ricco di acqua, apporta pochissime calorie (all’incirca 16 ogni 100 grammi) e contiene importanti nutrienti. Inoltre, secondo un rapporto del 2015 dell’Enviromental Working Group è anche uno dei prodotti agricoli a minor rischio di contaminazione da pesticidi.

Ecco, dunque, i pochissimi ingredienti che serviranno a preparare un sorbetto usando il cocomero.

Dosi per 4 persone

1 kg di cocomero;

100 g di zucchero;

succo di 1 limone.

Tagliare il cocomero, toglierne la buccia e rimuovere i semi dalla polpa. Riporre quest’ultima nel congelatore. Trascorse circa 4 ore di tempo, rimuoverla dal congelatore e passarla in un mixer con il succo di limone e lo zucchero. Quindi, frullare e ottenere una crema densa e omogenea. Fatto ciò, il sorbetto al cocomero è finalmente pronto. Non resta che servirlo in dei bicchieri o in delle apposite coppette. Chi vuole può decorare ogni porzione con una o più foglie di menta.

I passaggi da seguire, come abbiamo visto, sono molto semplici e alla portata di tutti. Inoltre, ci vuole davvero poco tempo per preparare il sorbetto al cocomero, se si esclude quello in cui bisogna lasciare la polpa nel congelatore.

