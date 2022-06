In estate è molto rilassante godersi il giardino e cercare delle zone di ombra per riposare per qualche ora. Naturalmente è fondamentale tenere il nostro spazio esterno in buone condizioni e sempre molto pulito. È necessario prendersi cura non solo dei complementi di arredo (tavoli, sedie, ecc.), ma anche delle piante che abbelliscono e donano un senso di raffinatezza e freschezza. Infatti, soprattutto in estate, sappiamo quanto sia complicato tenere lontani i piccoli insetti dalle nostre piante. Afidi e parassiti potrebbero insinuarsi tra le foglie e nutrirsi della linfa. La conseguenze potrebbero essere devastanti.

Ecco perché tutti stanno mettendo la carta stagnola vicino alle porte di casa e nei vasi delle piante in giardino

Ma non solo i parassiti, anche altri piccoli animaletti potrebbero disturbare. Pensiamo a topolini, moscerini, arvicole o altri roditori che rosicchiano e rovinano le piante da frutto. Per cercare di risolvere il problema possiamo acquistare dei dissuasori, utilizzare dei repellenti chimici o naturali, ma anche usare un oggetto che tutti abbiamo in casa. Non lo avremmo mai immaginato, ma la carta stagnola potrebbe aiutarci. Questo sarebbe un modo geniale per riciclare questi fogli, risparmiare dei soldi e produrre meno rifiuti.

Ma come si usano? Possiamo poggiare il foglio di alluminio alla base della pianta o ricoprire il vaso. Ma anche creare delle piccole palline da inserire nella terra. In questo modo, quando la carta stagnola verrà colpita dal sole, creerà dei giochi di luce. Molti insetti o animaletti non amano la superficie riflettente dell’alluminio e potrebbero così evitare di avvicinarsi alla pianta.

Occupiamoci delle porte e delle finestre di casa

Abbiamo visto come i fogli di alluminio potrebbero risolvere il problema dei parassiti e animaletti che si avvicinano alle piante. Ma potremmo anche utilizzarli per allontanare i disturbatori che si avvicinano all’uscio di casa o alle nostre finestre. Pensiamo ai topolini che potrebbero intrufolarsi nelle nostre abitazioni e ai piccioni e altri volatili, che sporcano i davanzali delle finestre. Basterà appendere qualche striscia di carta stagnola sull’uscio di casa o nei balconi per poterli allontanare.

Grazie al vento, questi fogli produrranno dei rumori, mentre con il sole rifletteranno la luce. In questo modo potremmo risolvere un grosso problema senza quasi spendere un soldo e senza far male a questi animaletti. Ecco perché tutti stanno mettendo la carta stagnola in questi punti del giardino e della casa.

