Non il solito cous cous, l’insalata di riso o la pasta fredda, ma ecco un primo piatto estivo a base di un cereale senza glutine e davvero delizioso quando condito in questo modo

Il cous cous, l’insalata di riso e la pasta fredda sono alcuni dei primi piatti più rinomati e amati dell’estate. Sono accomunati dall’essere facili e veloci da preparare e dal poter essere conditi in tantissimi modi diversi: con i peperoni, con le melanzane, con il pesce, con una semplice giardiniera e così via.

Esistono anche delle alternative a queste pietanze, adatte a chi ha voglia di provare a mangiare piatti leggermente diversi senza rinunciare alle caratteristiche citate. Ad esempio, in soli 10 minuti è possibile preparare dei buonissimi spaghetti con tonno e limone.

In questa guida, invece, vedremo come preparare non il solito cous cous, l’insalata di riso o la pasta fredda, ma un piatto a base di quinoa. Quest’ultimo è uno pseudocereale privo di glutine e ricco di fibre, proteine vegetali e tanti altri nutrienti.

Ingredienti per 4 persone

150 g di quinoa;

1 cipolla rossa;

10 pomodorini;

basilico;

sale;

pepe;

olio extravergine di oliva.

Chi non ha mai cucinato la quinoa prima d’ora deve sapere che il procedimento che illustreremo a breve è molto importante per la sua corretta preparazione. Bisogna lavarla con grande cura e risciacquarla più volte, fin quando l’acqua utilizzata non sarà trasparente. Questo pseudocereale è infatti rivestito di una sostanza detta saponina, che deve essere eliminata ai fini della corretta preparazione di questo primo piatto. Una volta fatto ciò, non resta che scolarla.

Ecco, quindi, che ci si può dedicare alla preparazione di quest’insalata di quinoa. Metterla in una casseruola e far bollire dell’acqua al suo interno. Accendere il fuoco a fiamma medio-bassa e portare ad ebollizione. Assicurarsi che l’acqua non evapori del tutto, la quinoa deve essere sempre coperta da quest’ultima. Continuare la cottura per 15 minuti.

Spegnere la fiamma e coprire la casseruola con il coperchio. Lasciare che la quinoa assorbi tutta l’acqua, quindi scoperchiare e aggiungere sale e un filo di olio extravergine di oliva. Sbucciare la cipolla, tagliarla a dadini. Lavare, pulire e tagliare i pomodori in quattro parti.

Non resta che mischiare condimento e quinoa, per poi aggiungere anche le foglie di basilico. Aggiustare di sale, pepe e olio e riporre questo fresco primo piatto in frigorifero, lasciandolo riposare per circa due ore. Al termine di questo lasso di tempo, l’insalata di quinoa sarà finalmente pronta.

