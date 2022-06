Saremo più eleganti e chic se abbiniamo i pantaloni bianchi e larghi a queste scarpe versatili e comode perfette anche per i matrimoni

È tempo di colori e fantasie allegre che rispecchiano l’estate, che ricordano il mare e le spiagge tropicali, per vivere alla moda i mesi più caldi dell’anno. Le tendenze del momento parlano chiaro, i colori più sgargianti e particolari dettano legge, anche per quanto riguarda la scelta degli accessori o bigiotteria. Un inno al divertimento e alla gioia che non lascia spazio alla tristezza e alla noia.

La scelta di abiti frizzanti non è un’esclusiva dei teenagers, tutte le generazioni potranno giocare con le tonalità più accese, senza provare disagio. Eppure, ci sono indumenti che mantengono nel tempo un certo fascino e che continuiamo a tenere conservati nell’armadio. Tra l’abbigliamento che sta ritornando di moda, ma che negli anni ha sempre avuto abbastanza successo, è il classico pantalone bianco largo, un esempio di pura eleganza e buongusto.

Nonostante siano ricchi di fascino e stile, il look white può essere tremendamente difficile da abbinare ad altri indumenti, o scarpe. Un capo talmente semplice che, facendo accostamenti sbagliati, rischiamo di rovinare tutto l’outfit, cancellando le potenzialità di questo strepitoso pantalone.

La scelta degli abbinamenti dipende soprattutto dal tipo di evento o occasione a cui stiamo partecipando, se più casual o formale. Quindi, valutiamo se scegliere dei gioielli più preziosi e brillanti o dei sandali luccicanti e sofisticati se dobbiamo partecipare ad una cerimonia serale. Mentre se si tratta di un aperitivo tra amici, potremmo avere uno stile più street con bluse morbide e camicia sbottonata, magari accostate a delle morbide sneakers.

Saremo più eleganti e chic se abbiniamo i pantaloni bianchi con delle scarpe che potremmo indossare in diverse occasioni, perché estremamente versatili, le mules. Nella versione flat, comode come delle ballerine, ma decisamente più cool e ricercate, per rimanere fresche d’estate, senza dolore ai piedi.

Le mules

Troviamo in vendita il modello più accollato, simile al sabot, in pelle scamosciata, a punta, basse, nella tinta color carne o cipria, un trionfo di finezza e classe. Semplici e pratiche anche per lunghe passeggiate, sarebbero l’abbinamento ideale con i pantaloni bianchi. Optiamo, oppure, per la versione in raso, con il tacco più grosso, se non vogliamo rinunciare a qualche centimetro in più, con le dita scoperte quando fuori il caldo è micidiale.

Osiamo anche colorazioni più d’impatto, come il viola, il verde o il blu oceano, di grande tendenza quest’anno. La punta quadrata è anche consigliabile per chi ha il piede con la pianta larga, con un piccolo tacco potremo indossarle per ore senza soffrire.

